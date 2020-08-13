محمد عساف يخرج عن صمته.. ويطالب باحترام خصوصيته

دحض الفنان الفلسطيني محمد عساف من خلال رسالة صوتية نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الشائعات التي تحدثت عن وجود حساب لزوجته ريم عودة على مواقع الإنترنت.

وأبدى عساف أسفه لعدم مشاركة جماهيره فرحته بالزواج بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، وحدوث انفجار بيروت، وقال إن هذه الأسباب دفعته لعدم الإعلان عن الزواج مباشرة.

وعبّر نجم عرب آيدول عن غضبه من رغبة البعض باختراق خصوصيته، وأكد تحفظه على حياته الشخصية لعدم رغبته بتداولها عبر الإنترنت ووسائل الإعلام.

وقال عساف إن الصور والحسابات الموجودة باسم زوجته مزورة، وتهدف لجمع اللايكات والمتابعين.

يذكر أن المغني قاسم النجار أعلن عن زفاف محمد عساف من خلال نشره صورا من الحفل الذي أقيم في دبي قبل عدة أيام بحضور عائلة الفنان الفلسطيني وعدد قليل جدا من أصدقائه.

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