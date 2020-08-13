شاومي تطلق أول شاشة شفافة في العالم

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن أول شاشة شفافة في العالم والتي حملت اسم Mi TV LUX OLED Transparent Edition.

وزودت الشركة الصينية الشاشة بلوحة OLED شفافة مقاس 55 بوصة، وبإطار بسمك 5.7 مم موضوع على قاعدة دائرية، وحامل من أجل تثبيت الشاشة عليه لعدم وجود إمكانية لتثبيتها على الحائط.

وتتميز الشاشة الجديدة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتقنية لون 10 بت مع معدل استجابة 1 ملي بالثانية.

وستعمل الشاشة بمجموعة شرائح MediaTek9650 المخصصة مع معالجة الصور AI Master Smart Engine التي تنتجها الشركة الصينية، والتي توفر أكثر من 20 خوارزمية تحسين وتحسين مخصص لـ5 سيناريوهات استخدام رئيسية.

وستحتوي الشاشة الجديدة على خاصية AI Master for Audio التي تختار وضع الصوت المناسب للمحتوى الذي يتم تشغيله بشكل تلقائي.

يذكر أن شاومي ستطلق الشاشة الفريدة من نوعها في السوق الصيني يوم 16 أغسطس الجاري بسعر 7200 دولار أمريكي، على أن تطلقها لاحقاً في باقي أنحاء العالم.

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