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جثة حيوان غامض تثير جدلا كبيرا.. شاهد

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ المصطافون في منطقة دولينسكي الواقعة بالقرب من ساحل سخالين في روسيا بجثة حيوان غامض وصلت إلى الشاطئ بعد انتهاء العاصفة التي ضربت المنطقة يوم 11 أغسطس الجاري.

وقام السياح بالتقاط مجموعة من الصور لهذا الحيوان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما دفع علماء معهد عموم روسيا لبحوث الثروة السمكية وعلم المحيطات للذهاب لمكان وجود جثة الحيوان الغريب.

وقام العلماء بمعاينة الجثة ووضعوا مجموعة من الفرضيات حول هوية هذا الحيوان، وتوقعوا أن يكون حوتاً منقارياً ضخماً أو حوت كوفييه ذو منقار، لأن هذه الحيوانات تعيش بالقرب من ساحل سخالين.

وقال العلماء إن وصول جثة الحيوان للشاطئ أمر غريب، وقاموا بأخذ الجثة للمختبر من أجل إجراء الأبحاث والدراسات عليها لتحديد هوية الحيوان الغريب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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