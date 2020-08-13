لنحمي أطفالنا.. معايير مهمة لاختيار الحقيبة المدرسية

وضعت الهيئة الألمانية للفحص الفني مجموعة من المعايير لاختيار الحقيبة المدرسية الملائمة للطفل.

وأوصت الأهالي بضرورة الالتزام بهذه المعايير حتى لا تتسبب بمشاكل في الظهر لأطفالهم على المدى الطويل.

وأكدت على ضرورة زيادة عرض أحزمة الحمل الموجودة في الحقيبة عن 3 سم، وعلى أن تكون بعيدة لمسافة كافية عن الرقبة.

ونبهت الرابطة الأهالي لضرورة اختيار الحقيبة السهلة الضبط، والتي يكون طول أحزمتها أكثر من 50 سم، مع إمكانية تعديلها بصورة سلسلة، والتي تحتوي على أحزمة مبطنة في منطقة الكتف كي لا تُسبب آلاما للطفل.

ولكي تكون حقيبة الظهر مثالية يجب أن تستقر على لوحي الكتف، وأن تكون الحافة العلوية لها عند مستوى الكتف.

ونصحت الرابطة الألمانية الأهالي بوضع الكتب الثقيلة الوزن في الجيب الخلفي حتى لا يحدث انحناء في ظهر الطفل.

ودعت الرابطة الأهالي لتخفيف وزن الحقيبة قدر الإمكان من خلال وضع الكتب التي يحتاجها الطفل في المدرسة وفق الجدول الموجود لديه.

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