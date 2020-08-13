كلبة تُحبط تهريب ربع مليون يورو بمطار ألماني

ضبطت كلبة تدعى “آكي” تعمل مع السلطات الجمركية في مطار فرانكفورت الألماني، مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 247280 يورو مخبأة ضمن حقائب 12 مسافرا.

وقال مكتب الجمارك في المطار إن الكلبة البالغة من العمر 9 سنوات، استطاعت اكتشاف هذه المبالغ بين نهاية يونيو وبداية يوليو الماضي.

وتمكنت الكلبة آكي من نوع بلجن شيبرد، من اكتشاف الأموال المخبأة في حقائب يد وكتف، وفي الجيوب والسترات الداخلية للمسافرين.

وأكد المكتب أن الكلبة مدربة على اقتفاء أثر الأموال والعثور عليها، وهذا ما ساعدها على العثور على هذا المبلغ الضخم.

وقال مكتب الجمارك إن المسافرين خالفوا القواعد والأنظمة الموجودة في الاتحاد الأوربي والتي تفرض عليهم التصريح عن المبالغ المالية التي تفوق الـ10 آلاف يورو عند دخولهم أو خروجهم من الاتحاد الأوروبي.

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