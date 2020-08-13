مستتشفى إيطالي يبدأ تجارب سريرية للقاح كورونا

أعلن مستشفى “سبالانزاني” للأمراض المعدية بالعاصمة الإيطالية روما، الخميس، بدء تجارب سريرية للقاح إيطالي ضد فيروس كورونا على ثلاثة متطوعين في الفترة ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري.

وأشار المستشفى إلى أنه قد تقدم أكثر من 3 آلاف متطوع، لهذه التجارب و أن المتطوعين الأوائل الـ 3 سيخضعون لمراقبة صحية متواصلة، وإذا لم تلحظ أي أعراض سلبية كبيرة، عليهم سيتم حقن جرعات عالية من اللقاح على ثلاثة متطوعين جدد في الفترة ما بين 7 و 9 سبتمبر القادم.

وفي ذات السياق أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، نيكولا تزينغاريتي عبر تغريدة في تويتر عن سعادته ازاء التجاوب الاستثنائي للمتطوعين ، مشيرا الى أن اللقاح حظي بدعم مالي من مقاطعة لاتسيو، التي يرأسها، ومن وزارة الجامعات والبحوث الايطالية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 11 أغسطس الجاري تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم مؤكدا أنه يعمل بشكل فعال ويشكل مناعة مستقرة وأنه اجتاز الاختبارات اللازمة ذاكرا أن إحدى بناته “حصلت عليه بالفعل”

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