سوء التغذية.. الأسباب والأعراض والعلاج

قال المركز الألماني للتغذية إن سوء التغذية يعني افتقار الجسم لبعض المعادن والفيتامينات والبروتينات المهمة للصحة، مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامين “بي 12” (B 12).
وأوضح المركز أن سوء التغذية له أسباب عدة، أبرزها:
1- التغذية غير الصحية (الأغذية المصنعة والمنتجات الجاهزة).
2- بعض الأمراض مثل أمراض الأمعاء المزمنة.
3- التقدم في العمر.
4- زيادة الحاجة إلى العناصر المغذية في فترات حياتية معينة كالحمل والرضاعة، وكذلك بالنسبة للرياضيين. 5- الإفراط في تناول القهوة والحلويات.
6- التدخين الشره.
7- بعض الأدوية قد تحول دون امتصاص العناصر المغذية بشكل سليم.
8- الإجهاد النفسي، كالحزن والتوتر، قد يؤدي إلى سوء التغذية؛ نظرا لأنه يؤدي إلى فقدان الشهية ومتاعب المعدة والأمعاء.
الأعراض
وتتمثل الأعراض العامة لسوء التغذية في الشعور المستمر بالتعب والإرهاق وتراجع القدرة على بذل المجهود وضعف التركيز والصداع والدوار. كما توجد أعراض مميزة لنقص كل عنصر على حدة؛ كشحوب الوجه وتساقط الشعر وتقصف الأظافر في حال نقص الحديد، واضطرابات النوم والعصبية والتقلصات العضلية في حال نقص المغنيسيوم، وتراجع الكتلة العضلية في حال نقص البروتينات، والوخز والخدر في الأطراف في حال نقص فيتامين “بي 12”.
وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة اختصاصي تغذية علاجية لمواجهة سوء التغذية، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع إمكانية اللجوء إلى المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.
المصدر: الجزيرة نت
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