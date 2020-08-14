سوء التغذية.. الأسباب والأعراض والعلاج

قال المركز الألماني للتغذية إن سوء التغذية ‫يعني افتقار الجسم لبعض المعادن والفيتامينات والبروتينات المهمة للصحة، ‫مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامين “بي 12” (B 12).

‫وأوضح المركز أن سوء التغذية له أسباب عدة، أبرزها:

1- التغذية غير الصحية ‫(الأغذية المصنعة والمنتجات الجاهزة).

2- بعض ‫الأمراض مثل أمراض الأمعاء المزمنة.

3- التقدم في العمر.

4- زيادة الحاجة إلى ‫العناصر المغذية في فترات حياتية معينة كالحمل والرضاعة، وكذلك بالنسبة ‫للرياضيين. 5- الإفراط في تناول القهوة والحلويات.

6- ‫التدخين الشره.

7- بعض الأدوية قد تحول دون امتصاص العناصر المغذية بشكل سليم.

8- الإجهاد النفسي، كالحزن والتوتر، قد يؤدي إلى سوء التغذية؛ نظرا لأنه يؤدي ‫إلى فقدان الشهية ومتاعب المعدة والأمعاء.

الأعراض ‫

وتتمثل الأعراض العامة لسوء التغذية في الشعور المستمر بالتعب والإرهاق ‫وتراجع القدرة على بذل المجهود وضعف التركيز والصداع والدوار. ‫كما توجد أعراض مميزة لنقص كل عنصر على حدة؛ كشحوب الوجه وتساقط الشعر ‫وتقصف الأظافر في حال نقص الحديد، واضطرابات النوم والعصبية والتقلصات ‫العضلية في حال نقص المغنيسيوم، وتراجع الكتلة العضلية في حال نقص ‫البروتينات، والوخز والخدر في الأطراف في حال نقص فيتامين “بي 12”. ‫

وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة اختصاصي تغذية علاجية لمواجهة سوء ‫التغذية، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع إمكانية اللجوء ‫إلى المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

المصدر: الجزيرة نت

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