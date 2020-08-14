لماذا تم إزالة لعبة فورت نايت Fortnite الشهيرة من متجر الآب ستور وجوجل بلاي؟

لعبة فورت نايت Fortnite الشهيرة تمت إزالتها بشكل مفاجئ من متجر الآب ستور ولم تعد متاحة للتحميل على أجهزة ابل، كما قامت جوجل بحذف اللعبة من متجر جوجل بلاي الخاص بها. لماذا أزيلت اللعبة؟ وما هي ملابسات الواقعة وتداعياتها؟

أسباب إزالة لعبة فورت نايت من المتاجر

شركة Epic Games المطورة للعبة قامت بعمل تغيير في نظام الدفع والشراء من داخل لعبة فورت نايت Fortnite بما يخالف شروط وقوانين متجر الآب ستور و جوجل بلاي على حد زعم ابل وجوجل.

هذا التغيير تمثل في إضافة خيار الدفع المباشر من خلال نظام الدفع الخاص بالشركة وليس من خلال نظام الدفع التابع لأبل وجوجل.

تلزم قوانين متاجر الاب ستور وجوجل بلاي مطوري الألعاب والتطبيقات أن تتم عمليات شراء الأشياء الافتراضية والاشتراكات الدورية عبر نظام دفع ابل وجوجل وحظر تضمين أي وسائل أخرى للدفع خلاف ذلك.

أبل وجوجل تحصلان على عمولة قدرها 30% تقريباً على كل عمليات الشراء داخل الألعاب والتطبيقات، تضمين وسائل دفع أخرى يحرمها من الحصول على العمولة.

لا يوجد تسهيلات أو حلول وسط، فلم تمض سوى ساعات على اختراق شركة Epic Games على مخالفة القوانين قبل أن تتم إزالتها من المتجر دون اعتبار للقاعدة الشعبية العريضة التي تحظى بها اللعبة.

الشركة المطورة ترد وتقاضي أبل وجوجل

شركة Epic Games المطورة للعبة قامت بإصدار بيان رسمي احتجاجاً على أبل وجوجل تتهم فيه كلتا الشركتين بأنهما تسعيان للسيطرة على السوق ومنع المنافسة وخنق الابتكار وخلق ممارسات احتكارية ضد مطوري الألعاب والتطبيقات على حد تعبيرها.

استكمالاً لذلك أيضاً، قامت شركة Epic Games برفع دعوى قضائية ضد جوجل وأبل، وأضافت أنها سوف تسعى لإنشاء متجر ألعاب خاص بها للأندرويد و iOS حتى يحصل اللاعب على ما يحتاجه دون أن يضطر لدفع تكاليف أو عمولات إضافية لأي جهة أخرى.

ما رأيك في قرار إزالة لعبة فورت نايت Fortnite من الآب ستور وجوجل بلاي؟