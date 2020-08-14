هنا الفن والثقافة.. تعرّف على أشهر المهرجانات الفنية العربية

تشهد المنطقة العربية إقامة عدد كبير من المهرجانات الفنية العربية التي يحييها نجوم الغناء في العالم العربي على مدار العام.

وتشكل هذه المهرجانات ملتقى يجمع نجوم الغناء بعشاقهم، وتترافق هذه المهرجانات بفعاليات ومسابقات ثقافية.

وتكثر المهرجانات الفنية العربية في فصل الصيف، حيث تستغل اللجان المنظمة لهذه المهرجانات العطلة واستقرار الطقس لجذب السياح لحضور هذه المهرجانات التي تقام بمعظمها في أماكن أثرية وفي الهواء الطلق وبحضور جماهير غفيرة.

ومن خلال سطور هذا التقرير سنقوم بجولة في أرجاء الوطن العربي نتعرّف من خلالها على أشهر المهرجانات الفنية العربية:

1- مهرجان قرطاج:

مهرجان من أهم وأشهر المهرجانات الفنية العربية، تأسس في العام 1964، ويقام على المسرح الأثري بقرطاج الذي يعود تاريخه للعصر الروماني، والذي يتسع لحوالي 7500 متفرج.

يبدأ المهرجان في منتصف يوليو وينتهي في منتصف أغسطس، وتقام فيه حفلات غنائية، عروض مسرحية، وعروض للرقص الفلكلوري ورقص الباليه.

ومن أشهر النجوم الذين غنوا في هذا المهرجان أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، كاظم الساهر، صابر الرباعي، نجوى كرم، الشاب خالد، نانسي عجرم، مارسيل خليفة وغيرهم.

2- مهرجان موازين:

مهرجان فني حديث النشأة إذ يعود تأسيسه للعام 2001، واستطاع خلال فترة قصيرة الحصول على شهرة كبيرة.

يقام المهرجان بشكل سنوي في العاصمة المغربية الرباط ما بين شهري مايو ويونيو، واستضاف المهرجان في النسخة الأولى الفنانة العالمية شاكيرا والنجم العربي عمرو دياب.

وشهدت نسخ المهرجان السابقة إحياء عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي والعالم لحفلات غنائية فيه بحضور جماهيري غفير، ومن أبرز النجوم الذين قدموا حفلات في مهرجان موازين ميادة الحناوي، كاظم الساهر، فارس كرم، حسين الجسم، أسماء لمنور، جيمي كليف، نانسي عجرم، ماجدة الرومي، نجوى كرم، ماجد المهندس، تامر حسني، وغيرهم.

3- مهرجان بعلبك:

مهرجان فني عريق تأسس في العام 1955 ليكون واحدا من أقدم المهرجانات الفنية العربية.

يقام المهرجان خلال شهري يوليو وأغسطس في مدينة بعلبك الأثرية التي تحتوي على معالم أثرية رومانية عديدة كمعبد جوبيتر وباخوس.

وحرص منظمو المهرجان منذ تأسيسه على استضافة النجوم الكبار، حيث بدأ المهرجان بعمل مسرحي للكاتب الفرنسي جان كوكتو، والراقص الفرنسي موريس بيجار، أم كلثوم، وفيروز.

ويشهد المهرجان حفلات غنائية، مسرح، رقص باليه، رقص شعبي، دبكات، وأوركسترا.

وتسببت الحرب الأهلية اللبنانية بإيقاف المهرجان لمدة 22 سنة منذ العام 1975 وحتى العام 1997.

ومن أشهر النجوم الذين مروا على هذا المهرجان: صباح، فيروز، أم كلثوم، نينا سيمون، وردة الجزائرية، إبراهيم معلوف، نجوى كرم وغيرهم.

4- مهرجان جرش:

مهرجان ثقافي فني يقام في مدينة جرش الأردنية في شهر يوليو من كل عام، ويحتوي على 30 فعالية فنية وثقافية.

تأسس المهرجان في العام 1983 واستمر بشكل سنوي العام حتى العام 2008 حيث تم استبداله بمهرجان الأردن، قبل أن يعاد في العام 2011.

وشارك في هذا المهرجان نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي أبرزهم كاظم الساهر، محمد عساف، اليسا، ديانا كرزون، محمد حماقي، وائل كفوري، يارا، نانسي عجرم، لطيفة التونسية وغيرهم.

5- مهرجان هلا فبراير:

يعد هذا المهرجان أحد أهم المهرجانات في العالم العربي عامة والمنطقة الخليجية خاصة.

تأسس المهرجان في العام 1988 في دولة الكويت، ويقام بشكل سنوي في الفترة الممتدة ما بين 3 و24 فبراير بالتزامن مع احتفالات دولة الكويت بعيد التحرير والاستقلال اللذين يصادفان 25 و26 فبراير.

ويشهد المهرجان العديد من الحفلات الغنائية التي دأب على إحيائها أبرز نجوم الخليج العربي كنبيل شعيل، محمد عبده وغيرهم.

6- مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة:

يعد هذا المهرجان أحد أهم وأبرز المهرجانات الفنية العربية، يقام سنويا لمدة 9 أيام في مدينة فاس المغربية.

يتميز المهرجان بحضور عدد كبير من النجوم الذين يغنون مجموعة من الأغاني التراثية الموجودة في بلاهم.

7- مهرجان صلالة:

يعد هذا المهرجان أحد أهم المهرجانات الفنية العربية في منطقة الخليج العربي.

تأسس المهرجان في العام 1989، ويقام سنويا في الفترة الممتدة ما بين 15 يوليو و31 أغسطس في مدينة صلالة الواقعة في محافظة ظفار العمانية.

حقق المهرجان نجاحا كبيرا، واستطاع في العام 2010 الحصول على لقب أفضل مهرجان في العالم.

ويحتوي المهرجان على فعاليات غنائية، وألعاب مسلية تعود عائداتها للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن أشهر النجوم الذين مروا بمهرجان صلالة نذكر سيلينا غوميز، جاستن بيبر، كاظم الساهر، هيفاء وهبي، إليسا، حسين الجسمي، دنيا سمير غانم وغيرهم.

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