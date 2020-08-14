هل تُريد شراء ميكروفون؟ إليك أفضل الميكروفونات في العام 2020

يُمكن أن تُساعدك أفضل الميكروفونات في تسجيل الموسيقى والتواصل مع أصدقائك وتسجيل الفيديوهات وبث أفكارك إلى العالم أو مُجرد التحدث مع الأصدقاء والعائلة وزُملاء العمل، بل وأصبحت الميكروفونات أكثر أهمية من أي وقت مضى وذلك بفضل زيادة النطاق الترددي والتقنيات الجديدة المستندة إلى الإنترنت وشخصياً أعتبر أن الميكروفون الجيد لمسة لطيفة ومُهمة جداً لمشروع شبه احترافي يحتاج إلى تسجيل فيديوهات أو صوت.

وأقرب مثال يُوضح لك الأمر هو أنه أحياناً نجد بعض الأشخاص على اليوتيوب يطلبون من اليوتيوبر تغيير الميكروفون الذي يستخدمه نظراً للجودة السيئة للصوت وبما أننا نتفق على أن الميكروفونات التي تتواجد بشكل افتراضي في الهواتف والحواسيب ليست كافية، ففي هذا المقال سنتطرق إلى أفضل الميكروفونات الموجودة في الوقت الحالي.

أفضل الميكروفونات في هذا العام:

1. AKG C636

إذا كنت بالفعل تبحث عن أفضل الميكروفونات الموجودة في السوق فهذا الأخير يُعتبر الأفضل والأعلى سعراً حيث يبلغ سعره 497.79 دولار على موقع أمازون، أعلم أن ثمن الجهاز غالي جداً لكن صدقني فخلف المظهر الخارجي الأسود البسيط الذي يظهر أمامك في الصورة العديد من المميزات الأخرى الرائعة أولها وجود فلتر قوي جداً لتنقية الصوت وإمكانية التسجيل بأعلى جودة من مسافات بعيدة وقريبة من الجهاز كما أنه لاسلكي ولا يحتوي على أي أسلاك مُلتحقة به وأهم شيء أنه يعمل على ترددات مُختلفة.

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2. Aston Microphones Origin

أيضاً ميكروفون Aston من أفضل الميكروفونات الموجودة في الوقت الحالي، فهو يضم جميع المميزات التي تتواجد بأي ميكروفون احترافي بجانب وجود اتصال XLR في الجانب السفلي من الميكروفون وكذلك مقبس تركيب حامل الميكروفون 5/8 بوصة مع محول 3/8 بوصة مضمن، ولمن لا يعرف هذه الميزة الأخيرة فهي تعني أنه ليس هناك حاجة لمقطع ميكروفون، أيضاً يعمل الزنبرك الموجود بحامل الميكروفون كممتص للصدمات، وللإشارة يتم استخدام هذه الميكروفون كثيراً في الأستوديوهات، يبلغ سعر هذا الميكروفون حوالي 299 دولار.

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3. Shure SM58

من الناحية الفنية فإن مُعظم الميكروفونات الموجودة في هذه القائمة احترافية ولكن ربما تكون قد شاهدت هذا الميكروفون في أيدي المشاهير من قبل، حيث يُعد Shure SM58 واحداً من أفضل الميكروفونات الصوتية الخالية من الضوضاء في السوق مع نمط صوتي مُحسِن للموسيقي ومُقلل للضوضاء، ضع في اعتبارك أن Shure SM58 يستخدم اتصال XLR بدلاً من USB أو صوت 3.5 مم ، ولذلك سيتعين عليك ابتكار نوع من النظام لتوصيله بجهاز الكمبيوتر، يبلغ سعر هذا الميكروفون 99 دولار.

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4. HyperX QuadCast

يُعد هذا الميكروفون أحد أفضل الميكروفونات الأنيقة والقوية وهو مثالي للاعبين الذين لا يُحبون ميكروفونات سماعات الرأس أو الذين يرغبون في زيادة مساحة التسجيل، كما أنه عُبارة عن ميكروفون مُكثف مُزود بحامل مُدمج ومُقاوم للصدمات مما يعني أنه بمجرد توصيله بجهاز الكمبيوتر عبر USB ستكون جاهز لبدء التسجيل على الفور، من مُميزات هذا الأخير أنه يحتوي على أنماط صوتية ثُنائية الاتجاه ومُتعددة الاتجاهات وستيريو حتى تتمكن من جلب أشخاص آخرين إلى استوديو التسجيل المرتجل الخاص بك، يبلغ سعر الميكروفون الأكثر من رائع 200.99 دولار.

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5. USB Microphone MAONO

ننتقل الآن للميكروفون الذي قد يُناسب الجميع لأن سعره لا يتجاوز 68.99 دولار، كما أنه يتم استخدامه كثيراً في عمل فيديوهات اليوتيوب كونه يحتوي على مُميزات رائعة وفي نفس الوقت يأتي بسعر جيد مُقارنة بالميكروفونات الأخرى، تم تصميم هذا الميكروفون المكثف مع مجموعة شرائح الصوت الاحترافية والتي تُتيح للميكروفون الاحتفاظ بمعدل عينات عالي الدقة، والمميز فيه أنه يعمل مع ترددات مُختلفة ومُتوافق مع جميع الأنظمة ويتم توصيله عن طريق usb وبالتالي لن تكون هناك أي حاجة لشراء وسيط صوتي للجهاز.

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6. USB Microphone Kit

ننتقل الآن للميكروفون الأخير في قائمة أفضل الميكروفونات الموجودة في السوق والذي يُعتبر الأرخص من بين هذه القائمة وبصراحة أصررت على وضعه ضمن هذه القائمة حتى نكون مُنصفين وبإمكان الجميع شراء ما يُريده، بالنسبة لمميزات هذا الأخير فهي لا تختلف بشكل أو بآخر عن الميكروفون السابق فتقريباً جميع المميزات مُتواجدة في كليهما، ومن الأشياء المُهمة جداً في هذا الميكروفون أنه من الممكن توصيله مع الهاتف عبر استعمال وصلة OTG أما بالنسبة لسعر هذا الجهاز فيبلغ حوالي 52.69 دولار.

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