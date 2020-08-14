بعد ضجة كبيرة.. ريم الرحباني تكشف حقيقة تدهور صحة فيروز

دحضت المخرجة ريم الرحباني ابنة السيدة فيروز الشائعات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن نقل صاحبة الصوت الملائكي للمستشفى بعد إصابتها بإعياء وتدهور حالتها الصحية.

وقالت ريم إن الشائعات التي انطلقت من حساب مزيف باسم زياد الرحباني لا أساس لها من الصحة، وإن السيدة فيروز تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي مشاكل صحية.

ودعت الناس لعدم الانجرار وراء الشائعات، وتصديق الأخبار الكاذبة، وأكدت نشرهم للأخبار الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للسيدة فيروز، زياد، وعاصي الرحباني الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شائعات كثيرة تحدثت عن وفاة السيدة فيروز عقب انفجار بيروت، وكالعادة قامت ريم بالتصدي لها ونفيها.

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