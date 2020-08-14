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كورونا يُلقي بعروسين مغربيين في السجن ليلة زفافهما

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت الشرطة المغربية القبض على عروسين من مدينة تطوان لإقامتهما حفل زفاف في مخالفة صريحة للقوانين المفروضة بسبب فيروس كورونا والتي تمنع إقامة حفلات الأعراس.

وقال مسؤول بالشرطة المغربية إن العروسين حرصا على إقامة حفل الزفاف بسرية تامة، لكن ذهابهما بموكب سيارات نحو تمثال الحمامة لالتقاط الصور التذكارية ساهم بكشفهما.

وأكد المسؤول قيام الشرطة باعتقال العروسين ومرافقيهم، واقتيادهم نحو مركز أمني في منطقة عين خباز من أجل إجراء التحقيقات معهم.

وكانت السلطات المغربية قد أغلقت 8 مدن كبرى من بينها تطوان، ومنعت إجراء الحفلات فيها بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المغرب يعاني حاليا من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأكدت السلطات الصحية أن المغرب سجل إصابة أكثر من 37 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 500 شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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