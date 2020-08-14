بعدسة تعتيم وهيل أنيق..Nreal تُنافِسُ بنظارة واقع افتراضي

أزاحت شركة Nreal الستار عن نظارة واقع افتراضي مميزة أطلقت عليها اسم Nreal Light.

وجاءت النظارة الجديدة بهيكل أنيق وخفيف الوزن مشابه لهيكل النظارات العادية، وزُوِّدَت بعدسات قادرة على عرض الصور الثنائية والثلاثية الأبعاد.

وأكدت شركة Nreal إمكانية تعتيم العدسات بعدسات سوداء لرؤية صور 3D بدقة أوضح وأفضل.

وستعتمد النظارة الجديدة في عملها على الهاتف الذي تقترن فيه، وتقنية Nreal Nebula الموجودة فيها، والتي تساعد المستخدم على تصفح المنشورات والفيديوهات الموجودة في تطبيق فيسبوك، يوتيوب، تويتر، وغوغل كروم ووي شات.

بالإضافة إلى ذلك فإن تقنية Nreal Nebula تساعد المستخدم على تحويل الصور من تقنية 2D إلى 3D.

يذكر أن الشركة الكورية بدأت ببيع النظارة الجديدة بسعر 295 دولار أمريكي في الأسواق الكورية كعرض خاص مع هواتف LG Velvet أو Galaxy Note 20 على أن تطلقها في باقي أنحاء العالم يوم 21 أغسطس الجاري.

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