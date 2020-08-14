مايكروسوفت تدخل تحدٍ جديد بأول هاتف قابل للطي

تستعد شركة مايكروسوفت الأمريكية لإطلاق هاتف قابل للطي بمواصفات مميزة سيحمل اسم Surface Duo.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية الجهاز بشاشة مزدوجة بمقاس 5.6 بوصة ودقة عرض 1800* 1350 بيكسل، ويصبح حجمهما 8.1 بيكسل عندما يتم وصلهما معا.

وعمدت مايكروسوفت لتصميم الشاشة لتعمل بنفس طريقة عمل أجهزة حواسيب ويندوز مع الأجهزة المتعددة.

وسيحتوي الجهاز على كاميرا بدقة 11 ميغا بيكسل، تدعم التصوير الليلي، ونمط HDR، وتسجيل الفيديوهات بدقة 4K عند كل 30 إطار في الثانية، وبدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطاريتين تبلغ سعتهما معا 3577 ميلي أمبير تجعلان الجهاز يعمل 15.5 ساعة يوميا، ولمدة 10 أيام في وضع الاستعداد.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الجهاز الجديد يوم 10 سبتمبر القادم بسعر يصل إلى 1399 دولار أمريكي.

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