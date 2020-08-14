زوج هندي يُعبّر عن إخلاصه لزوجته الراحلة بطريقة مُبتكرة

خلّد رجل الأعمال الهندي “سرينفياس جوبتا” ذكرى زوجته الراحلة “مادهافي” بطريقة لافتة، وذلك بعد أن صنع تمثالاً من الشمع على صورة زوجته.

وكشف الرجل الهندي عن التمثال خلال افتتاحه لبيته الجديد الذي خطط لبنائه مع زوجته في مدينة كوبال الواقعة بولاية كارناتاكا جنوب الهند، حيث وضع تمثالا بحجمها في مكان بارز في المنزل.

وظهرت “مادهافي” جالسة على أريكة مرتدية زياً وردياً، وحلى ذهبية، ونال التمثال إعجاب الحضور لدقة صناعته.

وقالت ابنة جوبتا إن والدتها التي توفيت في حادث سيارة عام 2017 خططت لبناء المنزل الجديد مع والدها، لذلك كان من الضروري وجودها معهم عند انتقالهم إليه.

وأعجبت عائلة جوبتا بوفائه لزوجته، وقاموا بأخذ صور تذكارية مع تمثال الزوجة الراحلة.

يذكر أن رجل الأعمال الهندي لجأ للفنان مورثي المقيم في بنغارو لصناعة تمثال يخلد ذكرى زوجته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية