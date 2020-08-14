“هاما” الألمانية تطلق فأرة لاسلكية ثورية.. إليك المواصفات

كشفت شركة هاما الألمانية عن فأرة لاسلكية مميزة مناسبة للحواسيب المكتبية وأجهزة اللاب توب أطلقت عليها اسم MW-600.

وزودت الشركة الألمانية الفأرة الجديدة بوحدة استقبال USB-A وUSB-C، وسيحتوي الجانب العلوي منها على طارة للتمرير، وزر DPI الذي يساعد المستخدم على تحديد دقة المستشعر بين 1000، 1500، 2000، 2400 نقطة في البوصة المربعة.

وسيضم جانب الفأرة 3 أزرار LED تدل على وحدة الاستقبال الفعالة، فلمبة LED1 تأتي باللون الأحمر وتدل على منفذ USB-A، ولمبة LED2 تأتي باللون الأخضر وتدل على منفذ USB-C، في حين تأتي لمبة LED3 باللون الأحمر وتشير إلى انخفاض شحن البطارية.

وستعمل الفأرة الجديدة بوحدتي استقبال باستطاعة 2.4 غيغا هرتز، مما يساعد المستخدم على وصلها بحاسوب محمول، وحاسوب مكتبي في وقت واحد.

وأكدت هاما إمكانية تخزين وحدتي الاستقبال في جسم الفأرة في حالة عدم استعمالهما، وبأن الفأرة تتحول لوضع الاستعداد تلقائيا عند عدم استعمالها لمدة معينة، بالإضافة لوجود زر منفصل لتشغيلها وإيقاف تشغيلها.

يذكر أن الشركة الألمانية ستوفر الفأرة الجديدة باللون الرمادي والأسود وستطلقها في الأسواق بسعر 26 يورو.

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