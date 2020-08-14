تطبيق Google Phone الآن متاح لكافة هواتف أندرويد – تعرف الآن

جوجل بارعة جدًا في تطوير البرمجيات، ونظام أندرويد مثال لا شك فيه، إلى جانب خدمات وتطبيقات جوجل الأخرى والمجانية بالكامل، واليوم نحدّثكم عن أحد تطبيقات جوجل المحبوبة وهو تطبيق Google Phone والذي بدأ أخيرًا في التوفّر لكافة الهواتف، وفي هذا المقال سنشارككم طريقة الحصول عليه قبل أي أحد.

كيف تحصل على تطبيق Google Phone وما هي مميزاته؟

تطبيق Google Phone هو تطبيق مكالمات يعمل على استبدال تطبيق المكالمات الافتراضي في هاتفك، وهذا التطبيق وكما يُمكنك أن تتوقع كان متاح أولًا لهواتف بيكسل، لكن بدأت جوجل في توفيره لهواتف أخرى بداية من أبريل الماضي، إلا أن هذا لم يعني توفّره بحريّة لأي شخص، لا، بل لهواتف معينة.

اليوم بدأ التطبيق في التوفّر للجميع ولمعظم هواتف أندرويد، لكن ولكي تبدأ في استخدامه فعليك أولًا أن تسجل في برنامج الاختبار الخاص به Beta Program وذلك من هذا الرابط، والأمر سهل جدًا، فقط ادخل للرابط ووافق على الإنضمام للبرنامج الاختباري، وهي خطوة آمنة تمامًا.

في بعض الحالات لن يظهر لك التطبيق من الأساس عند البحث على متجر بلاي، ولهذا عليك أن تدخل للرابط مباشرة ولا تستخدم البحث في متجر بلاي، وبعد تنفيذ هذه الخطوة والاشتراك في برنامج الاختبار ستجد أن إستخدام التطبيق قد أصبح متاحًا لك -كما بالصورة بالأعلى- ويمكنك تحميله.

السعر : مجّاني

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بعد تحميل التطبيق سيكون عليك تعيينه كتطبيق افتراضي لإدارة المكالمات، وهذا أمر مفهوم، لا يمكنك استخدام أكثر من تطبيق لإدارة المكالمات بالطبع، لهذا وحتى وإن كنت غير متأكدًا من رغبتك في استخدام التطبيق من الأساس فننصحك بتجربته أولًا خصوصًا أنه يقدم مميزات عديدة غير إدارة المكالمات.

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