تعرف على Mi TV Lux من شاومي – تلفزيون شفاف تمامًا

لعلّ أجهزة التلفاز لا تتطور بسرعة كبيرة مقارنةً مع الهواتف الذكية والحواسيب، إلا أن الشركات المصنعة بين كل حين وآخر تعرض علينا بعض الإنجازات الرائعة في هذا المجال، وشاومي واحدة من هذه الشركات والتي كشفت عن تلفاز Mi TV Lux الرائد، وبغض النظر عن مواصفاته الممتازة إلا أن لديه خاصية غير موجودة في أي تلفاز آخر واسع الإنتاج.. وهي أنه شفاف تمامًا!

مواصفات ومميزات تلفاز Mi TV Lux الشفاف

التلفاز الجديد والذي تم تسويقه تحت الاسمين Mi TV Lux و Mi Transparent TV يُباع بسعر 7198 دولار أمريكي تقريبًا! وهو سعر قد يزداد في بعض الأسواق، ولعل هذه المعلومة جعلت متشوّق لمعرفة مواصفاته.

يقدّم التلفاز الجديد والذي بيعت كافة نسخه في ثوان محدودة في الصين شاشة بقياس 55 بوصة من نوع OLED، وهي شاشة رائدة من جميع النواحي وتقدّم تغطية لـ93% من ألوان DCI-P3 وأكثر من مليار لون رئيسي، بالإضافة إلى تردد 120 هيرتز، تقنية MEMC ووقت استجابه 1 مللي ثانية فقط، وهو ما يجعله مثالي للألعاب أيضًا.

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الجهاز يقدّم معالج MediaTek 9650 مع بطاقة Mali-G52 الرسومية وهم الذين يقدمون أداء أفضل بنسبة 30% من الأجيال السابقة، الجهاز أيضًا يمتلك محرّك ذكاء اصطناعي لتحسين أداء الصورة في كافة الحالات، هذا في حين أن الشاشة تأتي بسمك قليل جدًا في حدود 5.7 مللي متر.

أهم ما يميّز التلفاز الجديد وكما يُمكنك أن تلاحظ هو أنه شفاف تمامًا! وفي واقع الحال فهذه الميزة ترفيهية في المقام الأول ولا تؤثر على الأداء في شيء، لكن ألا تريد أن تمتلك تلفاز شفاف يعكس ما خلفه؟ وهو الذي سيكون خيارًا ممتازًا لو كان لديك مظهر جمالي في منزلك أو مكتبك لتضع التلفاز أمامه.