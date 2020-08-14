ما لا تعرفه عن الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»

أثار تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة “تيك توك” الكثير من الجدل، حين انضم إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن القليلين من يعرفون شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق، والتي تعد من كبريات شركات التقنية في العالم.

ويمثل تطبيق “تيك توك” أعلى ما وصلت إليه الشركة من نجاحات على مستوى العالم، ورغم ذلك تمتلك الشركة عدداً من التطبيقات الناجحة في مجموعة من الدول الآسيوية المختلفة وفي الصين سوقها الأول والأهم والرئيسي.

ووفقاً لتقرير CB Insights، فإن شركة بايت دانس تتصدر قائمة الشركة الناشئة الأعلى قيمة في العالم إذ تصل قيمتها إلى 140 مليار دولار.

ومن الحقائق التي قد تغيب عن الكثيرين حول شركة بايت دانس المالكة لتطبيق “تيك توك”:

1- عدد موظفيها يفوق موظفي فيسبوك:

لدى الشركة عدد كبير من الموظفين يتجاوز موظفي شركة فيسبوك، إلا أن شركة فيسبوك تتفوق في تحقيق الإيرادات، حيث حققت فيسبوك أرباحاً بلغت 71 مليار دولار في عام 2019، بينما حققت شركة “بايت دانس” أرباحاً بقيمة 17 مليار دولار.

2- تستخدم منتجاتها الذكاء الاصطناعي:

لا يستعمل تطبيق الأخبار الصيني “Jinri Toutiao” من شركة”بايت دانس” رئيساً للتحرير ضمن استراتيجية صناعة المحتوى كمعظم المنصات الإخبارية الأخرى، لأن عملية تحرير المحتوى في التطبيق تتم عبر مجموعة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق التي تقدم محتوى مخصصًا للمستخدمين.

كذلك يتم استخدام الذكاء الاصطناعي، في تطبيقات الشركة الأخرى مثل “تيك توك”.

3- الاستثمار في الشركات الناشئة:

عقب تأسيسها، شرعت الشركة بالاستثمار في سلسلة من المدونات والشركات الإعلامية الصينية، كما استثمرت الشركة خارج الصين، حيث يُمثل استحواذها على تطبيق Musical.ly عام 2017، الذي تحول لاحقًا إلى تطبيق “تيك توك”، من النجاحات الأبرز للشركة في مجال الاستثمار الخارجي.

4- خطط كبيرة للألعاب:

حصلت الشركة، في شهر مارس، على أول ترخيص لإطلاق ألعاب للهواتف المحمولة من السلطات الصينية، وستتمكن بالتالي من نشر ألعاب للهواتف بشكل قانوني في السوق الصيني.

5- التعليم عبر الإنترنت :

يقول مسؤول تنفيذي كبير في الشركة:

إن الشركة تخطط لاستثمار مبلغ ضخم من رأس المال في أعمال تكنولوجيا التعليم.

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