تقرير – سامسونج تتعاون مع ARM و AMD لإنتاج معالجات منافسة لكوالكوم

لا يخفى علينا أبدًا أن معالجات إكسينوس ليست الأفضل، كذلك فهي ليست محبوبة على الإطلاق من قبل المستخدمين خصوصًا أولئك المتابعين للمجال التقني بشكل جيّد، إلا أنه من الواضح أن سامسونج لن تترك الأمر على حاله وستعمل على تغييره، وهو ما جعل سامسونج تتعاون مع ARM و AMD لتنقل معالجاتها نقلة ثورية.

سامسونج تتعاون مع ARM و AMD لتطوير معالجاتها

التعاون بين سامسونج ومصمم الشرائح الأشهر سينتج عنه إنشاء وتصميم أنوية جديدة كليًا لمعالجات إكسينوس، وهذه الأنوية ستكون مبنية على معمارية Cortex A77 و A78 الأحدث على الإطلاق، وحسبما نعلم فالأمر ليس بعيد، هذا حيث أننا سنشهد إطلاق أولى المعالجات الناتجة عن هذا التعاون قريبًا في فبراير مع جالكسي S30.

يُذكر أن سامسونج في الوقت الحالي هي مصنّع أندرويد الوحيد الذي يصنّع معالجاته بنفسه -أو يصممها- وهذا بعدما خرجت هواوي ومعالجات كيرين من المشهد. طبقًا للتقرير فسامسونج لن تكتفي بـARM، بل ستتعاون أيضًا مع AMD لكن على ناحية أخرى ومختلفة في معالجاتها، وهي القدرة الرسومية ومدى كفاءة المعالج في تشغيل الألعاب والرسوميات القوية.

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حسبما نعلم فمعالج إكسينوس الجديد والذي سينتج عن تعاون سامسونج مع هذه الشركات العملاقة سيكون على دقة تصنيع 5 نانومتر وسيكون قادر فعليًا على منافسة سنابدراجون 865+ الحالي وكذلك سنابدراجون 875 القادم في نهايات العام الحالي.

يُذكر أن التوقعات قد أشارت إلى قدوم المعالج الجديد مع نواة عصبية NPU أكثر تطورًا من التي تستخدمها كوالكوم، وبهذا ستكون سامسونج قد حسنت الأداء، الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة في معالجها الجديد، وهو ما نتمناه حقًا.