إليك ما يحدث لجسمك عندما تأكل البطيخ يوميا

يعد البطيخ من الخضراوات الغنية بالماء، لذلك ينبغي إدراجه ضمن وجباتك الخفيفة، ويتميز بمذاقه الحلو والمنعش، بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية، وله فوائد جمة. فهل فكرت يوما بشأن ما يحدث لجسمك عندما تتناوله يوميا؟

في هذا التقرير الذي نشرته مجلة “إيت ذيس نوت ذات” (Eat this, Not that) الأميركية، استعرض الكاتب جيف ستاري فوائد تناول شريحة أو شريحتين من البطيخ الأحمر يوميا.

1– ترطيب الجسم

يحتوي البطيخ على ما بين 90 و95% من الماء، وهو يساعد على إبقاء الجسم مرتويا في درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف؛ ولهذا السبب كان الكشافة في السابق يأخذونه معهم بدل قوارير المياه.



2- خفض ضغط الدم

وفقا لمجموعة “مايو كلينيك” الطبية Mayo Clinic، يحتوي كوب من قطع البطيخ على 170 مليغراما من البوتاسيوم، وهو معدن مهم للتخفيف من تأثيرات الصوديوم على ضغط الدم، والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي.

وقد أظهرت دراسة صغيرة شملت 13 رجلا وامرأة في متوسط العمر يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أجريت في جامعة ولاية فلوريدا ونشرت في المجلة الأميركية لارتفاع ضغط الدم American Journal of Hypertension؛ أن تناول البطيخ يخفف ضغط الدم.

3– يساعد على إنقاص الوزن

تناول قطع من البطيخ كمقبلات أو في السلطة من الطرق قليلة السعرات الحرارية للشعور بالشبع قبل تناول الوجبة، حيث يحتوي كوب واحد من قطع البطيخ على 40 سعرة حرارية، كما أنه يمثل إستراتيجية مفيدة لخسارة الوزن، وفقا لدراسة نشرت في مجلة “نترينتز” Nutrients.

4- تفريغ الأمعاء

البطيخ غني بالماء الذي يساعد على تفريغ أمعائك بشكل منتظم.

5- يبقيك بعيدا عن طبيب القلب

يحتوي البطيخ على عنصر تبين أنه يقلل مستويات الكوليسترول في الدم، ويخفف انسداد الشرايين، وذلك حسب ما توصلت إليه دراسة أجراها باحثون من جامعتي بيردو وكنتاكي نشرت في 2014.

6– يساعدك في التمرين

ينصح بتناول البطيخ أو شرب عصيره قبل التمرين؛ فقد وجدت دراسة نشرت في مجلة “الفلاحة والكيمياء الغذائية” Journal of Agriculture and Food Chemistry أن الرياضيين الذي يستهلكون البطيخ قبل التمرين أبلغوا عن الشعور بآلام عضلات أقل في اليوم التالي ومعدل دقات قلب أبطأ. ويعزو الباحثون الآثار الإيجابية للسيترولين الذي يعزز الدورة الدموية.

7- يحمي من السرطان

مثل الطماطم، يحتوي البطيخ على نسب مهمة من الليكوبين، وهو مضاد أكسدة يحمي من السرطان. ويشير العلماء إلى أن الليكوبين يحمي الحمض النووي من التلف، ويوقف نمو الخلايا السرطانية، ويحفز الإنزيمات التي تدمر مسببات السرطان، وذلك وفقا لما نقل جيف ستاري عن مركز سلون كيترينغ للسرطان Memorial Sloan Kettering Cancer Center.



8- يحمي حاسة البصر

الليكوبين من الكاروتينات، وهي ترتبط بالحد من خطر التنكس البقعي، وهو تلف يصيب الشبكية نتيجة التقدم في العمر، ويسبب فقدان البصر للأشخاص فوق 60 سنة. والبطيخ غني بالليكوبين وفيتامين سي، وهو مضاد أكسدة آخر مفيد للبصر.

9- البذور تمثل وجبة خفيفة جيدة

إن بذور البطيخ غنية بالمغذيات ولذيذة، ويمكن تحميصها تماما مثل بذور اليقطين، وهي غنية بالبروتينات والمغنيسيوم والحديد والزنك والدهون الأحادية غير المشبعة.

وكل ما عليك فعله للاستمتاع بها هو رشها بالقليل من زيت الزيتون وتحميصها في الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت (176 درجة مئوية) لمدة 15 دقيقة، وعندما تصبح مقرمشة رش عليها بعض مسحوق القرفة أو الفلفل أو أي نوع من التوابل.

