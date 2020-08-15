تطبيق تليجرام يحصل أخيراً على ميزة مكالمات الفيديو !

ميزة مكالمات الفيديو باتت الآن متوفرة على تطبيق تليجرام Telegram بمناسبة مرور سبع سنوات على إطلاق التطبيق بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لتليجرام.

تطبيق تليجرام الآن لديه قاعدة شعبية كبيرة تزيد عن 400 مليون مستخدم حول العالم، وهو بالفعل يدعم المكالمات الصوتية منذ فترة طويلة، والآن بات يدعم المكالمات المرئية بالفيديو نزولاً على رغبة ملايين المستخدمين.

بالتأكيد ميزة مكالمات الفيديو كانت قادمة لتطبيق تليجرام ضمن خطة تطوير التطبيق إلا أن عام 2020 سرع وتيرة تطويرها على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا والحاجة الملحة للتواصل المرئي عن بعد.

مكالمات الفيديو في تليجرام Telegram

عليك أولاً تحديث تطبيق تليجرام Telegram على أجهزة الايفون والايباد من خلال متجر الآب ستور أو على أجهزة الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي.

يمكنك الآن إجراء مكالمة مرئية عبر تليجرام بسهولة مع الطرف الآخر بشرط أن يقوم هو الآخر بتحديث تطبيق تليجرام لديه لآخر نسخة تدعم هذه الميزة.

خيارات مكالمة الفيديو عبر تليجرام

هناك العديد من الخيارات المتاحة عند عمل مكالمة فيديو من خلال تطبيق تليجرام ونذكر منها ما يلي:

إمكانية كتم الصوت (المايكروفون)

إمكانية التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.

ميزة صورة في صورة لجعل المحادثة في شكل نافذة صغيرة عائمة على الشاشة لتتيح لك مثلاً قراءة الرسائل.

ميزة التشفير التام End to end Encryption لجعل المحادثات آمنة.

تعتبر مكالمات الفيديو على تليجرام حالياً في نسختها الأولية وسوف تحصل على المزيد من التطوير والتحسين خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ذلك سوف يسعى القائمون على التطبيق إضافة خاصية مكالمات الفيديو الجماعية لاحقاً لمنافسة باقي تطبيقات المحادثة. ( مقال مرتبط: أسرار تليجرام – خفايا لا يعرفها الجميع )

الوجوه التعبيرية المتحركة

من الأشياء المميزة في تطبيق تليجرام ميزة الوجوه التعبيرية المميزة Animated Emojis وقد تم إضافة المزيد منها في هذا التحديث. قم بإرسال أي وجه تعبيري في المحادثة وشاهد كيف يتحرك وتدب الحياة فيه!

هل جربت هذه الميزة الجديدة؟ وما رأيك فيها؟ أخبرنا عبر التعليقات