“حبيبة كل بيت في مصر”.. فنانون ينعون شويكار بكلمات مؤثرة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر من خلال منشور على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك وفاة الفنانة المصرية شويكار عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ودعت النقابة للفنانة بالرحمة والمغفرة، وقدمت تعازيها الحارة لأسرتها، وجمهورها العريض.

والفنانة شويكار من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1938 لأب مصري من أصول تركية وأم شركسية.

بدأت مسيرتها الفنية في مجال التراجيديا قبل أن يحولها المخرج فطين عبد الوهاب إلى نجمة في مجال الكوميديا.

تزوجت في بداية حياتها من حسن نافع، وبعدما انفصلت عنه تزوجت من الفنان فؤاد المهندس، وقدمت معه العديد من الثنائيات الناجحة قبل أن تنفصل عنه.

وشاركت خلال مسيرتها بعدد كبير من الأعمال منها أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، ربع دستة أشرار، الكرنك، طائر الليل الحزين، درب الهوى، سعد اليتيم، وهوانم غاردن سيتي وغيرها.

ونعى عديد الفنانين نجمة الشاشة المصرية بكلمات وصور مؤثرة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتبت الفنانة نادية الجندي تحت صورة تجمعها مع الراحلة: “رحلت عنا اليوم فنانة من الزمن الجميل الفنانة الكبيرة شويكار ربنا يرحمها يارب خالص العزاء لابنتها وأسرتها ولكل محبيها”.

وكتبت الفنانة ليلى علوي: “البقاء لله في سيدتي الجميلة ما كانش سهل تتولد ممثلة عظيمة تاريخها ميتنسيش على المسرح، أداء واحترافية لكل أشكال الدراما.. دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال. ماكانش سهل بس حصل واتولدت شويكار وبقت نجمة وممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت في مصر”.

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