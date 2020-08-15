افتتاح مركز العزل زريق بمصراتة بسعة 16 غرفة عناية مركزة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجابهة فيروس كورونا ببلدية مصراتة، السبت، افتتاح مركز العزل زريق لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم اللجنة عمران شتيوي للرائد، إن المركز بسعة 16 غرفة للعناية المركزة بتجهيزات حديثة، ووحدة متكاملة للأكسجين، وهو سيكون جزءا من خطة الاستجابة ببلدية مصراتة، وداعماً أساسيا للحالات الحرجة المُصابة بالفيروس، وفق قوله.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجابهة فيروس كورونا ببلدية مصراتة قد أعلنت، الخميس، افتتاح مركز ثان لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمعهد القومي للأورام بمصراتة.

يُشار إلى أن لجنة إدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا ببلدية مصراتة أعيد تشكيلها في 29 يوليو الماضي، بقرار عميد بلدية مصراتة رقم 30 لسنة 2020م.

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