لصحتك.. تجنب الجلوس بقدمين متشابكتين لفترة طويلة

تحدثت دراسة جديدة نشرتها مجلة Blood Pressure Monitoring عن وضعيات الجلوس التي يفضلها الناس أثناء العمل من المنزل.

ونبه العلماء الذين قاموا بهذه الدراسة لخطورة وضعية الجلوس بساقين متشابكتين، وقالوا إن هذه الوضعية تزيد من ضغط الدم.

وبرر العلماء السبب بأن الدم في الساقين يعمل بعكس الجاذبية لكي يعاد ضخه، وبأن الجلوس بهذه الوضعية يصعب دوران الدم بشكل طبيعي، وهذا ما يؤدي لزيادة ضغط الدم.

وأكد العلماء على أن الجلوس بهذه الوضعية لفترات طويلة يسبب آلاما في الظهر والرقبة.

وقال الباحثون إن الإنسان لن يشعر بهذه الأعراض مباشرة، وأوصوا بعدم الجلوس بهذه الوضعية لأكثر من ربع ساعة متواصلة، والحرص على النهوض والتجول كل ساعة.

ونصح العلماء الأشخاص العاملين من المنزل بالجلوس بوضعية مستقيمة، وإبعاد الساقين عن بعضهما البعض بمقدار عرض الوركين عن الأرض.

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