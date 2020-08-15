أفضل أنظمة الأمان التي يُمكن تثبيتها في أي منزل للعام 2020

أنظمة الأمان المنزلية هي من الأمور التي لا غنى عنها في أي منزل، وفي الفترة الأخيرة انتشر سوق الأمن المنزلي وصار عليه طلب رهيب من الناس والسبب الرئيسي أنه من الممكن الآن تثبيت نظام أمان مُراقب بالكامل في منزلك في أقل من نصف ساعة وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة نظام الأمان التقليدي، ومن الأسباب الوجيهة أيضاً أنه لا يتم توصيل هذه الأنظمة بشكل دائم بمنزلك لذا فهي مثالية ومُناسبة إذا كنت تجلس بمنزل مُؤقت أو إيجار وهكذا، إذن حتى لا نُطيل دعنا نبدأ في عرض هذه الأجهزة مُباشرة.

بطبيعة الحال أنظمة الأمان التي سنشرحها كلاً منها يُودي مهام مُختلفة منها مُراقبة نقاط الدخول إلى المنزل الخاص بك مثل الأبواب والنوافذ وغيره كما أنها قادرة على البحث عن الحركة داخل منزلك وإطلاق صوت إنذار عالي بجانب القدرة على الاتصال بالشرطة إذا لم تكن بالمنزل ومن مميزات هذه الأنظمة أيضاً أنها قادرة على مُراقبة الحرائق وتسربات المياه وحالات الطوارئ الأخرى.

أفضل أنظمة الأمان التي يُمكن تثبيتها في أي منزل:

1. Ooma Smart Security

هذا الجهاز الأول في هذه القائمة هو عُبارة عن مُستشعر حركة قوي جداً يقوم بالاتصال بك أو إرسال رسالة نصية في حال اكتشاف حركة في المنزل الخاص بك، فعلى سبيل المثال إذا كُنت خارج المنزل ووصلتك رسالة من الجهاز بوجود حركة غريبة فيُمكنك الاتصال بالشرطة مُباشرة، يعمل النظام أيضاً مع Alexa ومُساعد جوجل حتى تتمكن من استخدام مكبر صوت ذكي للتحكم بالجهاز وربطه مع الأنظمة الأمنية الأخرى الموجودة بالمنزل، يبلغ سعر الجهاز 99.99 دولار.

لشراء النظام من خلال: هذا الرابط

2. Nest Secure

هذه الحزمة أيضاً المقدمة من طرف Nest تُعتبر من أفضل أنظمة الأمان الموجودة في الوقت الحالي لأنها عُبارة عن كاميرا للمراقبة وتحتوي على مُستشعر بدقة عالية، بجانب توافرها على مُساعد صوتي وإمكانية التحكم من خلال الهاتف، هذه الحزمة كما تُشير المصادر فهي مُناسبة جداً للمبتدئين كونك لن تحتاج لاستخدام شيء آخر في وجودها، تتضمن الحزمة صفارة إنذار بقوة 85 ديسيبل بجانب مُستشعرات الحركة والدخول، يبلغ سعر الحزمة 329.99 دولار.

لشراء النظام من خلال: هذا الرابط

3. Honeywell Home RCHS5200WF

يتمركز هذا النظام من Honeywell حول محور مُزود بكاميرا أمان مُدمجة ومُكبر صُوت كما أنه يحتوي أيضاً على نظام Alexa مُدمج به مما يجعله جهازين في جهاز واحد وبالتالي يُمكنك استخدامه كمكبر صوت ذكي بجانب استخدامه كنظام أمان للمنزل، من مُميزات الجهاز أنه تحتوي الكاميرا الموجودة به على ميزة التعرف على الوجه بجانب وجود بطارية احتياطية بالجهاز ليعمل في أي وقت، يبلغ سعر الجهاز 349 دولار.

لشراء النظام من خلال: هذا الرابط

4. ADT DIY LifeShield

أيضاً يُعتبر هذا أحد أنظمة الأمان القوية التي يُمكن الاكتفاء بها في المنزل الخاص بك، يأتي النظام مُزودًا بقاعدة ولوحة مفاتيح دخول و 4 مستشعرات للأبواب والنوافذ ومُستشعر حركة للأشخاص ومُستشعر أمان من الحرائق وجهاز تحكم عن بعد، من أهم مُميزات النظام أنه يحتوي على بطارية احتياطية تدوم لمدة 24 ساعة في حالة انقطاع الكهرباء، بالنسبة لإشعارات الأمان فالجهاز يُرسل لك أكثر من إشعار على هاتفك عبر التطبيق الذي يتوفر على الأندرويد والآيفون وذلك في حال وجود أي نشاط غريب، يدعم الجهاز الاتصال مع أليكسا ومُساعد جوجل، يبلغ سعر الجهاز 199.15 دولار.

لشراء النظام من خلال: هذا الرابط

5. SimpliSafe

هذا النظام أحد أشهر أنظمة الأمان المعروفة وهو باختصار عُبارة عن منصة أمان منزلية مُصممة بشكل جميل وتتكون من محطة قاعدة للتحكم وصفارة إنذار مُتكاملة ومجموعة كبيرة من أجهزة الاستشعار المتاحة للانتشار في جميع أنحاء منزلك، وبطبيعة الحال هذه المستشعرات مُصممة لاكتشاف الحركة في المنزل والدخول من الأبواب والنوافذ ووجود الحرائق، من أهم مُميزات النظام أنه سريع وسهل التثبيت وسهل التوسيع، يبلغ سعر هذا النظام بجميع أدواته حوالي 147.23 دولار على موقع أمازون.

لشراء النظام من خلال: هذا الرابط

6. Scout Alarm Smart

هذا النظام الأخير في قائمة أفضل أنظمة الأمان هو بمثابة مرجع لأي شخص يُريد إنشاء وبرمجة إنظام أمان خاص به في المنزل لأنه في هذه الحزمة ستجد العديد من المستشعرات التي تعمل بكفاءة عالية جداً ويُمكن ربطها مع الهاتف المحمول وكذلك يُمكن أن تعمل هذه المستشعرات مع مُساعد أليكسا ومُساعد جوجل، من أهم مُميزات النظام أنه يُمكن تثبيته بسهولة ويحتوي على بطارية تعمل في الوضع الطارئ، يبلغ سعر هذا النظام حوالي 229 دولار.

لشراء النظام من خلال: هذا الرابط