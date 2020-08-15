أحدهم لديه 300 ألف كتاب.. أكثر المشاهير امتلاكًا للكتب

يقول الشاعر أبو الطيب المتنبي أَعَزُّ مَكَانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ، وَخَيْرُ جَلِيْسٍ في الزَّمانِ كِتابُ. ويقول مثل ألماني: لا ينمو الجسد إلا بالطعام والرياضة، ولا ينمو العقل إلا بالمطالعة والتفكير.

يهوى بعض الناس اقتناء الأشياء الثمينة والنادرة، وبعضهم يهوى اقتناء الطوابع والعملات القديمة وآخرون يهوون اقتناء الكتب.

موقع lithub نشر قائمة بأكثر 10 أشخاص اقتناءً للكتب من بين المشاهير:

أولًا كارل لاغرفيلد:

مصمم أزياء ومصور ألماني، ومن أشهر وأبرز رموز عالم الموضة في العالم وقد توفي العام الماضي، يمتلك أكثر من 300 ألف كتاب، وقال في مهرجان دولي للتصوير عام 2015: “حاليًا، أقوم فقط بجمع الكتب، حيث لم يعد هناك مجال لفعل شيء آخر. فإذا زرتَم منزلي، ستجدون أنفسكم تتجولون بين الكتب، لقد انتهى بي المطاف مُمتلكًا مكتبة مكونة من 300 ألف كتاب، وهذا يعتبر عددا هائلا بالنسبة لفرد واحد”.

ثانيًا جورج لوكاس:

مخرج أمريكي شهير، أنتج وأخرج سلسلة أفلام Star Wars ويمتلك أكثر من 27 ألف كتاب، أنشأ مكتبة في عام 1987، ثم نقلها إلى منزله، المكتبة ليست مفتوحة لعامة الناس وبعض الزوار يمكنهم الدخول إليها فقط.

ثالثًا جاي ووكر:

رجل أعمال أمريكي ويمتلك أكثر من 20 ألف كتاب، أطلق على مكتبته اسم مكتبة تاريخ الخيال البشري.

رابعًا مايكل جاكسون:

نعم عزيزي لم يكن نجم البوب فقط مغنيًا، بل كان من محبي القراءة إذ امتلك في حياته أكثر من 10 آلاف كتاب، وكان يتردد دائمًا على مكتبات لوس أنجلوس، ويقول أحد أصحاب هذه المكتبات إنه كان يحب قسم الشعر.

خامسًا إرنست همينغوي:

كاتب أمريكي ويعد أحد أشهر الروائيين في الولايات المتحدة الأمريكية، توفي عام 1961 ويقال إنه كان يمتلك أكثر من 9000 كتاب، وكان يقتني في العام الواحد بين 150 إلى 200 كتب وعند رحيله من مدينة لأخرى كان يأخذ معه 800 كتاب فقط ليكون بها مكتبة جديدة.

سادسًا ويليام هارست:

أحد أشهر الصحفيين في أمريكا ورجل أعمال أيضًا، توفي عام 1951 وكان يمتلك أكثر من 7000 كتاب، وكان يمتلك مكتبتين في قصره إحداهما تضم 4000 كتاب والأخرى يوجد بها بقية الكتب.

سابعًا توماس جفرسون:

أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية وثالث رئيس لها، امتلك في حياته 6487 كتابًا، واشتهر بمقولة “لا يمكنني العيش بدون كتب” وقيل إنه بعدما أحرق البريطانيون العاصمة عام 1814، كان جفرسون قد قام ببناء أكبر مكتبة شخصية في الولايات المتحدة، وباعها بعد ذلك للكونغرس مقابل 23950 دولارًا. وبعد ذلك، بدأ جيفرسون على الفور باقتناء الكتب مرةً أخرى وباع هذه المجموعة الجديدة فيما بعد لسداد ديونه عام 1829.

ثامنًا نايجلا لاوسون:

كاتبة متخصصة في شؤون الأكل والتغذية، ومذيعة تلفزيونية كما تعمل في مجال الصحافة، ألفت آلاف الكتب في عالم الطهي وتمتلك 6000 كتاب في منزلها في العاصمة البريطانية لندن، كما أنها تميل للأدب وتحب قراءة الروايات.

تاسعًا هاري هوديني:

ممثل ومخرج أفلام أمريكي من أصل مجري، اشتهر في فن الخدع والهروب من القيود والأصفاد، وامتلك خلال حياته أكثر من 5000 كتاب، معظم الكتب التي كان يمتلكها كانت متخصصة في السحر والمسرح، ويقال إنه أكثر شخص امتلك كتبًا عن السحر في العالم في عصره.

عاشرًا هانا أرندت:

فيلسوفة أمريكية من أصل ألماني، امتلكت 4000 كتاب في حياتها، كلها كانت في شقتها في نيويورك وبقيت فيها حتى وفاتها عام 1975.

وهناك مشاهير آخرين كانوا يمتلكون المئات من الكتاب لكنهم لم يحصلوا على شرف الدخول في قائمة العشرة الأوائل وهم: مارلين مونرو (400 كتاب)، جورج واشنطن (1200 كتاب)، وتشارلز داروين (1480 كتابًا)، أوبرا (1500 كتاب)، فريدريك دوغلاس (2000 كتاب تقريبًا) وديفيد ماركسون (2500 كتاب).

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