بعد طول انتظار – هذا هو أول هاتف مع كاميرا داخل الشاشة

منذ فترة طويلة ونحن نسمع الأخبار والأقاويل حول إمكانية وضع كاميرا داخل الشاشة ونشغيلها بنفس جودة ودقة الكاميرات المعتادة، لكن هذه التقنية قد احتاجت وقت طويل جدًا لتطور وتصبح جاهزة، وبالرغم من وجود اجتهادات عديدة من شركات مثل أوبو وشاومي إلا أننا لم نشهد تطبيق فعلي بعد، لكن يبدو أننا سنراه قريبًا مع هاتف من شركة لم نكن نتوقّعها، وهي شركة ZTE الصينية.

أول هاتف مع كاميرا داخل الشاشة قادم فعليًا

حسبما أكد Ni Fei، مدير قطاع الأعمال في ZTE على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو فشركة ZTE تتحضّر الآن لإطلاق أول هاتف مع كاميرا داخل الشاشة ضمن مراحل إنتاج موسّعة وكبيرة، على أن يتم عرض الهاتف للبيع خلال عام 2020 الحالي!

لاحقًا قام مسرّب شهير بربط هذه المعلومة بهاتف ZTE Axon A20 فوق المتوسّط، والذي سيكون هو الهاتف الأول مع هذه التقنية، وهذه الأخبار تأتي مع تصريح سابق لشركة Visionex المتخصصة والذي أكدت أن تقنية الكاميرات أسفل الشاشة أصبحت بالفعل جاهزة! لكننا حقًا لم نكن نتوقع أن تكون البداية مع شركة ZTE.

من المتوقّع لهاتف ZTE Axon 20 5G أن يقدّم مواصفات ممتازة، هذا إن أخذنا مواصفات ZTE Axon 10s وهو آخر هواتف تلك السلسلة في الاعتبار، وهو الهاتف الذي قدّم شاشة بقياس 6.47 من نوع أموليد مع كاميرا خلفية ثلاثية وشاشة ذات حواف منحنية وهذا كله كان مع معالج سنابدراجون 865، وهو الذي كان المعالج الأحدث حينما تم إطلاق هذا الهاتف.

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يُذكر أن الشركات تتسابق حاليًا في تقديم هاتف مع كاميرا داخل الشاشة أو أسفلها مع الحفاظ على كامل دقّة الكاميرا وقدراتها، وهذه المنافسة تأتي بعد منافسات عديدة شهدناها في الشاشات وتردداتها، سرعة الشحن، تقنيات البصمة والتعرف على الوجه، وبلا شك فهذه المنافسات صحيّة جدًا وتصب في صالحنا كمستخدمين.