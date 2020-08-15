تحديث iOS 14 – نظرة على تطبيق الترجمة الجديد من ابل!

من المميزات الجلية في تحديث iOS 14 والتي سوف يلاحظها المستخدم بمجرد تثبيت التحديث هو وجود تطبيق جديد وهو تطبيق الترجمة Translate App والذي يحتوي مزايا مهمة للدارسين وهواة تعلم اللغات الجديدة والسفر. بالتأكيد هذا سوف يغنيك عن تطبيقات الترجمة الأخرى وخاصة المدفوعة منها. في هذا المقال سوف نلقي نظرة على التطبيق.

التصميم

تصميم تطبيق الترجمة الجديد ذو واجهة بسيطة تؤدي الغرض المطلوب منها، بالأعلى يمكنك اختيار اللغة التي تريد الترجمة واللغة الأخرى التي تود الترجمة إليها.

هناك مكان مخصص للنص الأصلي الذي تود ترجمته بالكتابة أو اللصق أو التحدث عبر المايكروفون تليها مساحة للنص المترجم. يظهر النص الأصلي باللون الأسود بينما يظهر النص المترجم باللون الأزرق. عند الضغط على أيقونة التشغيل سوف يقوم التطبيق بقراءة الترجمة.

ما هي اللغات المدعومة في تطبيق الترجمة؟

حسناً، هذا سؤال جوهري ومهم للغاية. تطبيق ابل للترجمة الجديد يدعم الترجمة من وإلى 11 لغة مختلفة من بينها اللغة العربية بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية واليابانية والكورية والصينية.

مميزات تطبيق الترجمة في iOS 14

بجانب الترجمة النصية، يدعم تطبيق الترجمة في iOS 14 الترجمة الصوتية ومن أمثلة ذلك وضعية المحادثة Conversation Mode والتي تقوم بعمل ترجمة صوتية بين شخصين يتحدثان بلغتين مختلفتين.

هناك كذلك ميزة التعرف التلقائي Auto Detection والتي تقوم باكتشاف اللغة تلقائياً وتقوم بترجمتها. يمكنك أيضاً إضافة أي ترجمة للمفضلة للرجوع إليها لاحقاً من خلال الضغط على أيقونة النجمة.

يحتوي تطبيق الترجمة في iOS 14 على قاموس داخلي مدمج، بمجرد اختيار أي كلمة في النص سوف يعرض لك تعريف الكلمة في القاموس والمعاني المختلفة لها بالإضافة إلى أمثلة عليها.

الترجمة بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت

افتراضياً يقوم التطبيق بالترجمة عبر الاتصال بخوادم أبل لكن يمكنك تنزيل حزمة اللغات التي تعتمد عليها في الترجمة منها وإليها وبذلك لن تكون بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت من أجل إجراء الترجمة.

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