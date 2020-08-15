منوعات

تحديث iOS 14 – نظرة على تطبيق الترجمة الجديد من ابل!

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

من المميزات الجلية في تحديث iOS 14 والتي سوف يلاحظها المستخدم بمجرد تثبيت التحديث هو وجود تطبيق جديد وهو تطبيق الترجمة Translate App والذي يحتوي مزايا مهمة للدارسين وهواة تعلم اللغات الجديدة والسفر. بالتأكيد هذا سوف يغنيك عن تطبيقات الترجمة الأخرى وخاصة المدفوعة منها. في هذا المقال سوف نلقي نظرة على التطبيق.

التصميم

تصميم تطبيق الترجمة الجديد ذو واجهة بسيطة تؤدي الغرض المطلوب منها، بالأعلى يمكنك اختيار اللغة التي تريد الترجمة واللغة الأخرى التي تود الترجمة إليها.

هناك مكان مخصص للنص الأصلي الذي تود ترجمته بالكتابة أو اللصق أو التحدث عبر المايكروفون تليها مساحة للنص المترجم. يظهر النص الأصلي باللون الأسود بينما يظهر النص المترجم باللون الأزرق. عند الضغط على أيقونة التشغيل سوف يقوم التطبيق بقراءة الترجمة.

ما هي اللغات المدعومة في تطبيق الترجمة؟

حسناً، هذا سؤال جوهري ومهم للغاية. تطبيق ابل للترجمة الجديد يدعم الترجمة من وإلى 11 لغة مختلفة من بينها اللغة العربية بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية واليابانية والكورية والصينية.

مميزات تطبيق الترجمة في iOS 14

بجانب الترجمة النصية، يدعم تطبيق الترجمة في iOS 14 الترجمة الصوتية ومن أمثلة ذلك وضعية المحادثة Conversation Mode والتي تقوم بعمل ترجمة صوتية بين شخصين يتحدثان بلغتين مختلفتين.

وضعية المحادثة Conversation Mode في تطبيق الترجمة

هناك كذلك ميزة التعرف التلقائي Auto Detection  والتي تقوم باكتشاف اللغة تلقائياً وتقوم بترجمتها. يمكنك أيضاً إضافة أي ترجمة للمفضلة للرجوع إليها لاحقاً من خلال الضغط على أيقونة النجمة.

المفضلة

يحتوي تطبيق الترجمة في iOS 14 على قاموس داخلي مدمج، بمجرد اختيار أي كلمة في النص سوف يعرض لك تعريف الكلمة في القاموس والمعاني المختلفة لها بالإضافة إلى أمثلة عليها.

تطبيق الترجمة – القاموس

الترجمة بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت

افتراضياً يقوم التطبيق بالترجمة عبر الاتصال بخوادم أبل لكن يمكنك تنزيل حزمة اللغات التي تعتمد عليها في الترجمة منها وإليها وبذلك لن تكون بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت من أجل إجراء الترجمة.

الترجمة بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت

مقالات ذات صلة: كيفية ترجمة صفحات الإنترنت في متصفح سفاري في iOS 14 ؟

الوسوم

iOS 14 تحديث iOS 14 تطبيق ابل للترجمة تطبيق الترجمة iOS 14 تطبيقات iOS 14

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار التطبيقات

عن مصدر الخبر

اخبار التقنية

اخبار التقنية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك