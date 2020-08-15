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شاهد ماذا فعلت عاصفة قوية بشلالات في أستراليا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت العاصفة القوية التي ضربت ساحل نيو ساوث ويلز في أستراليا بتدفق مياه الشلالات الموجودة على جرف ساحل نيو ساوث ويلز بالعكس في مشهد نادر الحدوث.

والتقطت كاميرا جوية لقطات لهذه الظاهرة المميزة فوق الحديقة الوطنية الملكية الواقعة جنوب مدينة سيدني، حيث أظهرت الصور تدفق مياه الشلالات للأعلى بسبب الرياح القوية، والتي أدت لظهور قوس قزح.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى رواد هذه المواقع ذهولهم من منظر الشلالات المعكوسة.

وكانت محطات الأرصاد الأسترالية قد حذرت من الرياح المدمرة وقوة الأمواج في سيدني، الساحل الأوسط، والساحل الشمالي الأوسط، وهنتر وإيلاوارا.

يذكر أن الشلالات عادت لطبيعتها بعد هدوء العاصفة التي ضربت سيدني وساحلها، وأجبرت العديد من الناس على مغادرة منازلهم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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