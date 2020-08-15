تيلجرام تطلق ميزة مكالمات الفيديو على أندرويد

أطلقت شركة تيلجرام تحديثا جديدا لتطبيق تيلجرام تضمن إضافة ميزة مكالمات الفيديو، ليقدم التطبيق لمستخدميه الميزة التي طالبوا بها منذ مدة طويلة.

وقالت الشركة المالكة للتطبيق إن الميزة الجديدة ستقتصر حاليا على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، على أن تقدم لاحقا للأجهزة العاملة بنظام IOS، وبررت الشركة سبب تأخير إطلاق الميزة على هذه الأجهزة بفشل آبل في مراجعة التحديث في الوقت المناسب.

وشمل التحديث الجديد إضافة رموز تعبيرية متحركة جديدة تعطي المحادثات حيوية كبيرة، وتكمل الرموز القديمة الموجودة في التطبيق.

وطلبت تيلجرام من مستخدمي نظام أندرويد تحديث النسخة الموجودة على أجهزتهم للحصول على ميزة مكالمات الفيديو.

يذكر أن تطبيق تيلجرام من أكثر 10 تطبيقات يتم تحميلها في العالم، حيث تجاوز عدد مستخدميه 400 مليون مستخدم.

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