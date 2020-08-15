Infinix تطلق هاتفا ببطارية قوية.. إليك مواصفاته

كشفت شركة Infinix الصينية عن هاتف جديد بمواصفات جيدة أطلقت عليه اسمInfinix Smart 5.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى وتردد 1.8 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android GO المستند في أساسه إلى نظام Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت مع إمكانية توسيعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 2 و3 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط.

وستوفر الشركة الصينية الجهاز بألوان الأسود، الأزرق، والأخضر، فيما لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية