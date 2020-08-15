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جنات تعود للغناء بعد غياب 4 سنوات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة روتانا يوم أمس على قناتها في موقع يوتيوب ألبوم أنا في انتظارك الذي يعد أحدث ألبومات الفنانة المغربية جنات والأول لها منذ 4 سنوات.

وتعاونت الفنانة المغربية في ألبومها الجديد مع 24 شخصا من الشعراء، الملحنين، والموزعين الموسيقيين أبرزهم تامر حسني، وعزيز الشافعي، وجمال الخولي، وسلامة علي، وأحمد الحبشي، ووليد سعد، ورامي جمال، وخالد فتوح وغيرهم.

وسيحتوي الألبوم على 10 أغنيات بدأت النجمة المغربية بتسجيلها منذ أكتوبر 2019، وانتهت منها منذ فترة قصيرة.

وكان ألبوم بنفس الكلام الذي أطلقته جنات عام 2016 آخر أعمالها، وقدمت من خلاله مجموعة من الأغاني التي نالت إعجاب عشاقها كأغنية أخدت قرار، مش رجولة، آخر أحزاني، وعايزة أقرب.

يذكر أغنية بطلة حدوتك التي كانت شارة لمسلسل بخط اليد تعد آخر أعمال النجمة المغربية المحبوبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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