Realme تضيف فردا جديدا لعائلة Realme C

كشفت شركة Realme الصينية عن فرد جديد في عائلة Realme C أطلقت عليه اسم Realme C12.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Media Tek Helio G35 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض HD+، وسيحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 3 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته القوية التي تأتي بسعة 6000 ميلي أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 16 أغسطس الجاري بسعر يصل إلى 128 دولار أمريكي.

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