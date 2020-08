الرئيس الأمريكي يُمهل «تيك توك» 90 يوماً للتخلي عن مصالحه في بلاده

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا تنفيذيا يقضي بمنح شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، مهلة 90 يوما، للتخلي عن مصالحها في التطبيق بالولايات المتحدة.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، بأنه توجد أدلة موثوقة حيال إمكانية تشكيل “بايت دانس” خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

كما ينص القرار على وجوب قيام الشركة الصينية بإزالة بيانات كافة مستخدميها خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي في 7 أغسطس الجاري، قرارين اثنين يقضيان بحظر تطبيقي “تيك توك”، و”وي تشات” الصينيين، في بلاده.

وسيصبح قرار حظر “تيك توك”، ساريا اعتبارا من 15 سبتمبر القادم، في حال لم تتمكن الشركة الصينية المالكة حتى ذلك التاريخ، من بيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة لأي شركة أمريكية، مثل مايكروسوفت أو غيرها.

وفي وقت سابق، كشفت وثيقة للبيت الأبيض نشرتها وكالة “رويترز”، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب، لحظر تطبيق “تيك توك” قد يؤدي لحذفه من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة وقد يجعل الدعاية من خلاله غير قانونية.

ولم يحدد الأمر نطاق الحظر، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية ستحدد المعاملات التي سيجري حظرها في نهاية فترة الخمسة وأربعين يوما.

وتعطي وثيقة البيت الأبيض، التي أرسلت إلى داعمين لترامب الأسبوع الماضي، لمحة عن تفكير الإدارة الأمريكية، وتكشف أن الحكومة الأمريكية تدرس عرقلة عناصر مهمة في عمليات “تيك توك” وتمويله في ظل مخاوف بشأن أمان البيانات الشخصية التي يتعامل التطبيق معها.

وتنص الوثيقة على أن “المعاملات المحظورة قد تشمل، على سبيل المثال، الاتفاقات التي تجعل “تيك توك” متاحا في متاجر التطبيقات.. وشراء الدعاية على تيك توك وقبول شروط الخدمة لتنزيل تطبيق تيك توك على هواتف المستخدمين”.

وقال “تيك توك” إنه يبحث الردود القانونية على الحظر الأمريكي.

يُشار إلى أن عدد المستخدمين النشطين للتطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 100 مليون مستخدم ويحظى بشعبية في أوساط المراهقين على نحو خاص.

وأكد تطبيق “تيك توك” أن بيانات المستخدمين الأمريكيين مخزنة بأمان في الولايات المتحدة وسنغافورة وأنه لن يسلم مثل هذه المعلومات للحكومة الصينية.

ما لا تعرفه عن الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»

أثار تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة “تيك توك” الكثير من الجدل، حين انضم إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن القليلين من يعرفون شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق، والتي تعد من كبريات شركات التقنية في العالم.

ويمثل تطبيق “تيك توك” أعلى ما وصلت إليه الشركة من نجاحات على مستوى العالم، ورغم ذلك تمتلك الشركة عدداً من التطبيقات الناجحة في مجموعة من الدول الآسيوية المختلفة وفي الصين سوقها الأول والأهم والرئيسي.

ووفقاً لتقرير CB Insights، فإن شركة بايت دانس تتصدر قائمة الشركة الناشئة الأعلى قيمة في العالم إذ تصل قيمتها إلى 140 مليار دولار.

ومن الحقائق التي قد تغيب عن الكثيرين حول شركة بايت دانس المالكة لتطبيق “تيك توك”:

1- عدد موظفيها يفوق موظفي فيسبوك:

لدى الشركة عدد كبير من الموظفين يتجاوز موظفي شركة فيسبوك، إلا أن شركة فيسبوك تتفوق في تحقيق الإيرادات، حيث حققت فيسبوك أرباحاً بلغت 71 مليار دولار في عام 2019، بينما حققت شركة “بايت دانس” أرباحاً بقيمة 17 مليار دولار.

2- تستخدم منتجاتها الذكاء الاصطناعي:

لا يستعمل تطبيق الأخبار الصيني “Jinri Toutiao” من شركة”بايت دانس” رئيساً للتحرير ضمن استراتيجية صناعة المحتوى كمعظم المنصات الإخبارية الأخرى، لأن عملية تحرير المحتوى في التطبيق تتم عبر مجموعة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق التي تقدم محتوى مخصصًا للمستخدمين.

كذلك يتم استخدام الذكاء الاصطناعي، في تطبيقات الشركة الأخرى مثل “تيك توك”.

3- الاستثمار في الشركات الناشئة:

عقب تأسيسها، شرعت الشركة بالاستثمار في سلسلة من المدونات والشركات الإعلامية الصينية، كما استثمرت الشركة خارج الصين، حيث يُمثل استحواذها على تطبيق Musical.ly عام 2017، الذي تحول لاحقًا إلى تطبيق “تيك توك”، من النجاحات الأبرز للشركة في مجال الاستثمار الخارجي.

4- خطط كبيرة للألعاب:

حصلت الشركة، في شهر مارس، على أول ترخيص لإطلاق ألعاب للهواتف المحمولة من السلطات الصينية، وستتمكن بالتالي من نشر ألعاب للهواتف بشكل قانوني في السوق الصيني.

5- التعليم عبر الإنترنت:

يقول مسؤول تنفيذي كبير في الشركة: إن الشركة تخطط لاستثمار مبلغ ضخم من رأس المال في أعمال تكنولوجيا التعليم.

