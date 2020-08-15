منوعات

خبر سار لمُحبي الشوكولا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لكلية بايلور للطب في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول الشوكولا بشكل معتدل يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن تناول الشوكولا مرة واحدة في الأسبوع يخفض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، وبأمراض القلب الأخرى بنسبة 8%.

ونصح العلماء الناس بتناول الشوكولا السوداء لغناها بالفلافونويدات، والميثيل زانتين، وحمض الشمع الدهني، وحمض الستياريك.

وقال العلماء إن الشوكولا تقلل من آليات الالتهاب، وتعمل على زيادة إنتاج الكولسترول الجيد.

يذكر أن العلماء أكدوا على ضرورة عدم الإفراط في تناول الشوكولا، ودعوا الناس لعدم تناولها بشكل يومي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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