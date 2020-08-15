لا تعرف الفشل.. امرأة تنال رخصة القيادة بعد “مشوار طويل”

حققت البريطانية بليسينغ ويليامز، البالغة من العمر 31 عاما، حلمها بالحصول على رخصة قيادة بعد محاولات استمرت 12 عاما.

وأكدت ويليامز عدم استسلامها للفشل رغم معاناتها من الاكتئاب نتيجة المحاولات الفاشلة في اختبار القيادة.

وقالت ويليامز إن رحلتها مع اختبارات القيادة بدأت في العام 2008، ومنذ ذلك الحين فشلت بـ17 اختبار قبل أن تنجح بالاختبار الـ18 بعد خضوعها لدورة مكثفة لتعليم قيادة السيارة.

واستغلت السيدة البريطانية فترة الحظر المنزلي للخضوع لتدريبات في الشوارع الخالية لمدة 100 ساعة على يد مدربين مختصين، لتتمكن في النهاية من النجاح بالاختبار.

وعبرت ويليامز عن سعادتها الكبيرة بحصولها على رخصة القيادة، وقالت إنها ستعمل للحفاظ عليها.

ودعت ويليامز الناس للكفاح والمثابرة لتحقيق أهدافهم، وتكرار المحاولات وعدم الاستسلام للفشل.

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