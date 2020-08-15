لطيفة التونسية تجني ثمار مبادرة “أقوى واحدة”

عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بنجاح مبادرة “أقوى واحدة” التي أطلقتها لتأمين فرص عمل للنساء الأرامل والمطلقات، والأمهات المعيلات لعائلاتهن.

وقالت لطيفة من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، إن المبادرة خرّجت الدفعة الأولى من المتدربات، ووصفت النساء المتخرجات بأنهن مثال للشرف، وشكرت رضوى الشربيني التي أتاحت لها المجال للمساعدة والمشاركة في هذه المبادرة.

من جانبها، قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن لطيفة حولت اسم أغنيتها “أقوى واحدة” لمبادرة لمساعدة النساء، وأكدت تخريج 22 امرأة في الدفعة الأولى، وتوفير فرص العمل لهن، وأكدت عملهم على تأمين 100 فرصة عمل للنساء المعيلات.

وأوضحت رضوى أن لطيفة تابعت المبادرة منذ انطلاقتها، وقدمت دعمها الكامل لها، وأكدت فتحهم المجال أمام النساء المعيلات الراغبات بتعلم مهنة تصميم الأزياء والخياطة من أجل اتباع دورات تدريبية، ليقوم المشرفون على المبادرة بتأمين فرص عمل لهن في المصانع المصرية بعد انتهاء الدورة التدريبية.

ونوهت رضوى لتأثر المبادرة قليلا بالظروف التي مرت بها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنها أكدت إصرارهم على استكمالها ومد يد العون لأكبر عدد من النساء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية