تناول التوت بانتظام يقي من مرض خطير

أكد باحثون تابعون للمؤسسة الخيرية Michael J. Fox Foundation For Parkinson’s Research لأبحاث باركينسون أن تناول التوت بانتظام يقي من مخاطر باركنسون.

وبرر الباحثون السبب باحتواء التوت على الألياف التي تمنع الإمساك الذي يعد من أعراض المرض الرئيسية.

وأكد الباحثون على أهمية الإكثار من الألياف والسوائل من أجل تشجيع حركات الأمعاء، ومساعدتها على التخلص من الفضلات.

ونصح العلماء مرضى باركينسون بتناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، لأنها تمنح الوقت الكافي للهضم، الأمر الذي يساهم في تفريغ الأمعاء.

وقال الباحثون إن مرض باركينسون يحدث نتيجة فقدان الخلايا العصبية في جزء معين من الدماغ، مما يؤدي لتلف الدماغ بشكل تدريجي.

وأكد الباحثون أن أعراض المرض تظهر بشكل خفيف بالبداية، مثل الرعاش، وبطء الحركة، وتيبس العضلات.

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