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رضيع ينجو من الموت بأعجوبة.. شاهد الصور

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ أب صيني يعيش في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين بدخول قضيب معدني برأس رضيعه بعد سقوطه للخلف أثناء لعبه في حديقة المنزل.

وقام الأب بقص القضيب ونقل ابنه للمستشفى، حيث قام الأطباء بإخضاع الطفل لفحوصات بالأشعة السينية أكدت وجود قسم كبير من القضيب داخل رأسه على بعد مليمترات قليلة عن الأوعية الدموية في قاع الدماغ.

وقال الأطباء إن الطفل وصل للمستشفى بحالة حرجة للغاية، حيث كان يعاني من الحمى، وهذا ما دفعهم لإجراء عملية جراحية استمرت لساعة.

وأكد الأطباء نجاح العملية الجراحية التي أجريت للطفل، واستقرار حالته الصحية، وقالوا إن الطفل نجا من الموت أو الإصابة بالشلل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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