بتصرف بطولي.. أسترالي يُخلّص زوجته من قرش كبير

تفاجأت الأسترالية شانتل دويل البالغة من العمر 35 بهجوم قرش أبيض كبير عليها أثناء ممارستها لرياضة ركوب الأمواج عند شاطئ مدينة بورت ماكواري الساحلية الواقعة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وعلى الفور هرع زوجها الذي كان بالقرب منها لإنقاذها، حيث قفز عن لوح التزلج الخاص به باتجاه القرش، وقام بلكمه عدة مرات استطاع من خلالها إجباره على ترك زوجته.

ومن ثم قام الزوج بنقل زوجته للشاطئ حيث قدم لها المسعفون والمارة الإسعافات الأولية بعد إصابتها بجروح قطعية خطيرة في ساقها اليمنى، قبل أن يتم نقلها للمستشفى.

وأكدت الأطباء تحسن حالة شانتل، وأثنوا على تصرف زوجها الشجاع والجريء، والذي ساهم في إنقاذ حياتها.

من جهة أخرى قامت السلطات الأسترالية بإغلاق الشاطئ لعدة ساعات من أجل تحديد مكان القرش وإبعاده عن الشاطئ.

يذكر أن أستراليا شهدت هذا العام عددا كبيرا من هجمات القرش التي أدت لوفاة عدة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

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