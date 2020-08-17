فضيحة وتعويض ضخم – فيسبوك جمعت بصمات الإصبع والوجه لأكثر من 100 مليون مستخدم

فيسبوك معروفة بسمعتها السيئة فيما يتعلّق بالأمان والخصوصية وهذا لسوابق كثيرة للعملاقة الأمريكية أهمها فضيحة كامبريدج أناليتكا والتي حدثت ضمن فترة الإنتخابات الرئاسية، واليوم وطبقًا لتقرير جديد فالشركة على وشك أن تواجه مشكلة كبيرة أخرى، وهذا لأنها ببساطة جمعت بصمات الإصبع والوجه لأكثر من 100 مليون مستخدم!

فيسبوك تجمع بيانات بصمات الإصبع والوجه من 100 مليون مستخدم

طبقًا لدعوى قضائية رفعت بالفعل ضد فيسبوك في مدينة ريدوود الأمريكية بكاليفورنيا ففيسبوك تقوم بجمع، تخزين والتربُّح من البيانات الحيوية للمستخدمين، وهي التي تشمل بصمات الإصبع ومعلومات الوجه حسب الجهاز أو المنصّة، وحسب الدعوى وكما أسلفنا الذكر فعدد المستخدمين المتضررين من هذه المشكلة يصل إلى 100 مليون مستخدم!

لا يخفى علينا أن فيسبوك منذ فترة قصيرة قد أطلقت خاصية App Lock في تطبيق ماسنجر وهي الخاصية التي تعمل باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع، وهذا في حد ذاته قد زاد من واقعية تلك الدعوى القضائية.

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طبقًا لنفس الدعوى، منصّة وشبكة إنستجرام والمملوكة لفيسبوك أيضًا تستخدم خاصية التعرف على الوجه لكي يقوم المستخدم بإنشاء Face Template لنفسه إن أراد، كما أن خاصية التعرف على الوجه لكي تشير لأصدقائك في الصور على إنستجرام تعمل بشكل تلقائي دون أن يطلب التطبيق موافقتك على ذلك.

حتى الآن لا نعلم مصير هذه الدعوى ومدى صحة إدعائاتها، لكن إن سارت الأمور بشكل سليم ففيسبوك ستدفع تعويض ضخم، حقًا ضخم، وهو الذي سيصل إلى $100,000,000,000 بمعدّل 1000 دولار أمريكي لكل حساب على المنصّة.