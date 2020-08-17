موزعة على 34 منطقة مكافحة الأمراض يسجل 434 إصابة بكورونا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 434 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 246 حالة جديدة و188 مخالطة، موزعة على 34 مدينة ومنطقة في مختلف ربوع البلاد.

وأعلن المركز في بيان له، الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة في 8 مدن مختلفة و39 حالة شفاء منها 10 حالات في سبها و13 في شحات و 5 حالات في زليتن ومثلها في طبرق و4 في طرابلس وحالتين في مصراتة، إضافة إلى حالتين في أوباري وحالة شفاء في كل من غريان ومسلاتة والمرج وبنغازي وإجدابيا وزليتن.

يشار إلى أن اجمالي الحالات في ليبيا وصلت إلى 8172 حالة منها 7086 نشطة و 933 متعافي و153 وفاة وفق إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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