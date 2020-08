إثر مزاد علني شارك فيه آلاف الصينيين في اليومين الماضيين، بيع رقم هاتف جالب للحظ في الصين بـ2,25 مليون يوان مايعادل300 ألف دولار.

وينتهي الرقم بالعدد 8 مكررا 5 مرات، وهو عدد ينظر إليه الصينيون على أنه فأل خير لأن لفظ “ثمانية” باللغة المندرية يعني أيضا “الازدهار”.

وشارك أكثر من 5 آلاف شخص في المزاد الذي أقيم السبت والأحد.

وكثيرا ما تسعى الشركات الصينية الراغبة في نيل إعجاب المستهلكين أو الأفراد الأثرياء في البلاد إلى شراء أرقام هاتف توصف بأنها “جالبة للحظ”.

ويستحوذ العدد 8 على الاهتمام الأكبر، إذ يرمز تقليديا إلى حسن الطالع والنجاح.

وعندما استضافت بكين الألعاب الأولمبية قبل أكثر من عقد، انطلق حفل الافتتاح رسميا عند الساعة 8 والدقيقة 8من يوم الثامن من الشهر الثامن سنة 2008.

أما أقل الأرقام المطلوبة لدى الصينيين فهو العدد 4 الذي يعني لفظ اسمه باللغة المندرية “الموت”.

ويعود الرقم القياسي لأغلى الأرقام الهاتفية خلال مزاد علني لخط ينتهي بالعدد سبعة مكررا ثماني مرات. ويرمز لفظ العدد سبعة إلى “الرفعة” و”جوهر الحياة”. وقد بيع الرقم ب3,91 ملايين يوان أي حوالى 563 ألف دولار، نقلا عن قناة سكاي نيوز.

The post رقم هاتف جالب للحظ سعره 300 ألف دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا