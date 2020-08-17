شركة تركية تزود الأسواق العالمية بروبوت قاتل للفيروسات

صدرت شركة تركية روبوت من إنتاجها يمكنه تطهير المنشآت الطبية وغيرها من الأماكن عالية التعرض للفيروسات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية “سي”، ما يساعد في القضاء على وباء كورونا.

وقال شامل أوزدن الشريك المؤسس لشركة “ميلفوز روبوتيك وفق تصريحات للأناضول , إنهم صنعوا روبوتات تعمل على نقل البضائع في المصانع والمستودعات، وهي تُباع خارج البلاد.

وأوضح أوزدن، أنه يتم التركيز في هذه الآونة على روبوت التطهير باعتباره مجالًا جديدًا يستخدم التكنولوجيا لمواجهة التطورات التي تشهدها البلاد مع انتشار وباء كورونا. وأضاف ان منذ تأسيس الشركة ونحن نعمل على تطوير منتجات عديدة بالاستفادة من الدعم المقدم للبحث والتطوير والابتكار والذي تقدمه أجهزة الدولة وفي مقدمتها إدارة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واضاف اوزدن ان 85% من مكونات الروبوت محلية الصنع، كما أن له وثيقة إنتاج محلية، وتمت جميع الاختبارات على برمجيات الروبوت ومعداته وعلى تكامل بيانات الأشعة فوق البنفسجية وكفاءتها وفعاليتها عن طريق إمكانات ووسائل محلية”.

واوضح أوزدن: مميزات الروبوت أثناء التطهير بالأشعة فوق البنفسجية “سي” يظهر الروبوت مدى فعالية التطهير من خلال المسافة بين الإنسان وبين مصدر الأشعة والميزة الرئيسية لهذا الروبوت هي أنه يمكنه تسليط الأشعة عند نقاط محددة كما يمكنه باستمرار الحفاظ على المسافة الفعالة واللازم مراعاتها داخل غرفة ما أو أي مكان مغلق

و اكد اوزدن أن الروبوت يستخدم داخل البلاد وخارجها، ، ويحظى بطلبات عديدة من الخارج، وقمنا بتصديره إلى العديد من الدول، منها أذربيجان وإيطاليا وكندا، وتزداد الطلبات من الدول الأخرى”.

ويضمن الروبوت تطهيرًا فعالًا، وقد تم اعتماده من قبل معامل الاختبار المعتمدة، ومعمل الاختبار التابع لوزارة الصحة، وكذلك من قبل عملائنا في الخارج من خلال تجربتهم له.

يشار إلى أن تركيا أعلنت في 10 أغسطس الماضي، تطوير مهندستين جهاز يعقم الهواء ويقتل الفيروسات والبكتيريا الموجودة في الأٔماكن المغلقة.

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