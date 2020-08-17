هواوي – براءة اختراع تكشف عن شاشة صغيرة في ظهر الهاتف!

طبقًا لمعلومات خرجت عن المركز الصيني لبراءات الاختراع والملكية الفكرية فهواوي لديها براءة اختراع مثيرة للاهتمام لتصميم جديد لهواتفها، مع احتمالية كبيرة لتنفيذ هذا التصميم أو تصميم مشابه في المستقبل، ونحن هنا نتحدّث عن شاشة صغيرة في ظهر الهاتف بجانب منطقة الكاميرات والتي ستتيح استخدامات كثيرة ومتنوعة.

براءة اختراع – شاشة صغيرة في ظهر الهاتف من هواوي

كما يظهر من النماذج المسرّبة لبراءة الاختراع فهي تظهر على هاتف مشابه لسلسلة هواتف هواوي ميت، وهذا يظهر من الإنحناءات الموجودة في الشاشة (Waterfall) وأيضًا من التصميم المغاير والوسطي للكاميرا الخلفية، لكن بجانب الكاميرات الخلفية يُمكننا أن نرى تلك الشاشة الصغيرة.

إن كنت متابع صميم للتقنية فلعلّك ستلاحظ أن هذا التصميم قد ظهر سابقًا في هاتف ما، نعم، هاتف Meizu Pro 7 والذي أتى مع نفس الفكرة بالضبط باستخدام شاشة بقياس 1.9 بوصة في ظهر الهاتف من نوع أموليد:

استعد الذكريات: رسمياً – هواتف Meizu Pro 7 و Meizu Pro 7 Plus بشاشتين و كاميرا مزدوجة !

الفكرة بالفعل كانت مميزة، إلا أنها لم تحظى بنجاح كبير نظرًا للانتشار المحدود لعلامة ميزو التجارية نفسها ونظرًا لأن هذه الشاشة كانت تحتاج من المطورين أن يطوروا لها تطبيقات متكاملة دون تدخل Meizu نفسها، وهو الذي لم يحدث نظرًا لأن الهاتف غير منتشر من الأساس فلماذا سيتعب المطور نفسه!

يُذكر أن تسريبات وتوقعات سابقة قد ذكرت أن الحلقة الدائرية الموجودة بجانب الكاميرا في هاتف هواوي ميت 40 برو ستكون قابلة للمس، لكن لاحقًا بهتت هذه الشائعات ولم نسمعها مرّة أخرى، وبشكل عام لا تتوقع أن يتم تنفيذ براءة الاختراع تلك في هواتف ميت القادمة نظرًا لأن الهواتف بالفعل على بعد عدة أسابيع، وهذا من ناحية، من ناحية أخرى في حالة أن هواوي قد اتخذت خطوات بالفعل فكنّا سنعرف وبكل تأكيد.