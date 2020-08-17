الطعام في الأدب

خاص 218| خلود الفلاح

يحضر الطعام في بعض الروايات الأدبية كمادة روائية أو هو المحور الرئيسي الذي انطلق منه الكاتب، وهذا يؤكد أن الكتابة الإبداعية في فعل حياة، لا يبحث عن القضايا الكبرى بقدر بحثه في الهامش من الحياة.

هنا نستعرض 4 كتب عن وصفات الطعام اللذيذ. سيرة الطعام.

الذواقة

في هذه الرواية يتناول الكاتب الصيني لو وين فو، فكرة العلاقة مع الطعام. حيث تتحدث عن تحولات المجتمع الصيني من خلال ثقافة الطعام.

هذه الرواية التي ترجمت للعربية من خلال المترجمة يارا المصري ( 2015ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب)، تدور أحداثها في مدينة سوجو جنوب الصين، وهي مدينة مشهورة بجمال الطبيعة وأماكنها الترفيهية، ومعروفة كذلك بمطبخها الشعبي الغني، وتحكي عن العلاقة بين أحد الأثرياء الذين يحبون الطعام ويعمل ذواقة وهو تشو زي تشي، وهو في ذات الوقت نهم في الأكل وجشع جدا في جمع الأموال، ونقيضه أحد المشاركين في الثورة الصينية قاو شياو تينغ الذي يدعو إلى البعد عن البذخ والإسراف في إعداد موائد الطعام.

تتقاطع أحداث الرواية ووجهات النظر في العمل ما بين الشخصيتين، حيث توضح صداقتهما بعض ملامح التغير في الواقع الصيني.

الروائي لو وين فو يعد من أبرز أعلام الأدب الصيني المعاصر، ومن الكُتاب الذين تركوا بصمة واضحة في الأدب الصيني الحديث، لا تزال مؤثرة بعد رحيله عن الحياة. وبعد أن نشر رواية (الذواقة) العام 1983، افتتح لو وين فو مطعم (ذواقة سوجو القديمة)، ليقدم في مطعمه مأكولات سوجو التقليدية، وسيلة لتحقيق فكرته المثالية عن الطعام الجيد.

كالماء للشوكولاتة

رواية صدرت العام 1989، للمكسيكية لورا اسكيفيل. وترجمت للعربية من خلال المترجم صالح علماني. (2014 ـ دار بلومزبري).

تفتتح إسكيبيل كل فصل بمقادير وجبة شهية، وتروي قصة (تيتا) وعلاقتها بكل شيء حولها العائلة والحبيب (بيدرو) وعلاقتها بالمطبخ والطهو والطعام. لذلك كان العنوان الفرعي للرواية هو (رواية على حلقات شهرية مع الوصفات، وغراميات، وعلاجات منزلية).

تحضر في الرواية الحرارة والرائحة والمقادير وطريقة التحضير والتقديم.

رواية (كالماء للشكولاتة) واحدة من أشهر الأعمال الأدبية التي تناولت عالم الطبخ وثقافة الطعام، إذ تستعرض حكاية امرأة تكن حبًا غير معلن لرجل ما، فرض عليها تركه ليتزوج أختها، بسبب التقاليد العائلية فاستعاضت عن الحب بروائح الخبز الساخن والحليب المغلي والبهارات.

مع كل طبخة جديدة تخبرنا (تيتا) بجزء من حكايتها، وكأنها قادرة فقط على التعبير عن نفسها عندما تطبخ.

تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم. وحقق نجاحًا كبيرا عند عرضه العام 1992.

النباتية

رواية من كوريا الجنوبية صدرت العام (2007). للروائية هان كانغ، فازت الرواية بجائزة مان بوكر لعام 2016. وقيل في حيثيات فوزها “أنها نجحت في إظهار التلاحم الطريف بين الجمال والرعب عبر قصة مركزة ودقيقة ومروعة، عن امرأة تستحيل إلى نباتية بين يوم وليلة دون أي مسوغات، سوى الكابوس الذي نبش حلمًا من أحلامها في إحدى الليالي”.

هذه الرواية التي ترجمت للعربية من خلال المترجم محمود عبد الغفار ( 2018ـ دار التنوير)،

تدور أحداثها حول امرأة ترفض الوحشية البشرية، وتتوقف عن أكل اللحوم، وتسعى إلى أن تتحول لشجرة، فالبطلة يونغ هاى، زوجة مطيعة تعاني من كوابيس متكررة، قررت أن تتمرد على أعراف مجتمعها وتتخلى عن أكل اللحوم، الأمر الذي يثير مخاوف أسرتها من أنها تعاني من مرض عقلي.

أفروديت

هذا الكتاب الذي صدر العام 1997، أقرب إلى مائدة طعام. تطرح من خلاله الروائية التشيلية إيزابيل ألليندي آرائها وذكرياتها ووصفاتها عن الطعام والحب. حيث إن أفروديت وفقًا للأساطير اليونانية القديمة هي إلهة الحب والجمال.

هذا الكتاب الذي ترجم للعربية من خلال المترجم رفعت عطفة (2000 ـ دار ورد) اعتبره البعض مرجعًا لثقافة الطعام بين الشرق والغرب.

تنتمي إيزابيل ألليندي لكتاب الجيل الثاني من كتاب الواقعية السحرية الذين جاؤوا بعد جيل غابرييل غارسيا ماركيز. تشير في هذا الكتاب إلى أن بعض الثقافات تنصح بالامتناع عن تناول أطعمة دسمة حتى يتحقق الوصول إلى الصفاء والإلهام، بدعوى أن الطعام الثقيل على البدن يضفي بدوره ثقلًا على الروح أيضًا، بحسب بعض الثقافات.

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