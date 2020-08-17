نفخة البطن المزعجة.. هذا ما عليك فعله للتخلص منها بسرعة

يعاني عدد كبير من الأشخاص حول العالم من مشكلة نفخة البطن. وهي تعود إلى تجمع الغازات في الأمعاء لأسباب متعددة ومختلفة. لكن يمكن تجنب حدوث هذه المشكلة والتخلص منها من خلال اتباع بعض التدابير والإجراءات سهلة التطبيق. وهذه أفضل الطرق للتخلص من النفخة في المنزل بسهولة.

أسباب النفخة

تحدث نفخة البطن المزعجة لأسباب مختلفة منها التعرض للبرد وتناول بعض أصناف الطعام واتباع بعض العادات السيئة وخطوات أخرى.

– تناول المأكولات النيئة أو غير المطهوة بشكل تام.

– تناول بعض الأصناف المسببة لتجمع الغازات مثل البروكولي والقرنبيط والملفوف والبصل والتفاح والطماطم غير المقشرة.

– الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على الغازات.

– مضغ العلكة بشكل متكرر وهو ما يؤدي إلى دخول الهواء إلى الأمعاء وإلى انتفاخها.

– التدخين وخصوصاً في الفترة التي تلي تناول الطعام أو تسبق ذلك بمدة قصيرة.

– تناول الطعام بسرعة وعدم المضغ بطريقة جيدة.

– التقلبات الهرمونية وخصوصاً قبل الدورة الشهرية حيث تعاني الكثير من النساء في هذه الحالة من الانتفاخ.

– المعاناة من مشكلة متلازمة القولون العصبي التي تصاحبها بعض الأعراض المزعجة جداً ومنها تكون الغازات.

علاج النفخة والغازات

من أجل التخلص من النفخة التي تنتج عن تجمع الغازات داخل الأمعاء من المفيد الاعتماد على بعض التدابير والإجراءات المنزلية سهلة التطبيق.

– الحد من تناول الأطعمة التي تسبب هذه الحالة مثل القرنبيط والملفوف والبصل المقلي أو تحضيرها بطريقة تمنع حدوث هذه المشكلة كأن يتم سلقها ثم تصفيتها من الماء قبل إضافتها إلى أي طبق رئيسي.

– تناول البطيخ الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الماء ويحفز عملية الهضم.

– شرب كمية كافية من الماء يومياً ويعني هذا ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب متوسطة الحجم. ومن المفيد في هذه الحالة تناول كوب من الماء الفاتر مع بضع نقاط من عصير الليمون في الصباح قبل حلول موعد الفطور.

– ممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً تلك التي تعمل على تحريك عضلات المعدة والأمعاء.

– التخلي عن بعض العادات مثل التدخين ومضغ العلكة.

– التوقف عن تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون ومنها الأطباق الجاهزة.

– تناول الوجبات الخفيفة الصحية في الفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية. فهذا يحد من الرغبة في تناول السكريات التي يمكن أن تؤدي دوراً في حدوث النفخة.

– شرب بعض الخلاصات النباتية غير المحلاة مثل خلاصة النعناع التي تساعد على الحد من تشنج عضلات المعدة والشاي الأخضر الذي يخفف أعراض القولون العصبي. ومن المفيد شرب شاي القرفة الذي يساهم في تخفيف ألم المعدة والأمعاء الناتج عن الغازات. وينصح أيضاً بشرب خلاصة الزنجبيل من أجل إعادة تنظيم عملية الهضم.

– من أجل علاج نفخة البطن يمكن شرب خلاصات الكمون واليانسون والشمر التي تؤدي دوراً مهماً في تخفيف النفخة والغازات.

– من المفيد جداً ومن أجل وضع حد لهذه المشكلة إضافة الخضار والفواكه المغذية إلى لائحة الطعام. فهي تحتوي على المعادن والأملاح والألياف.

– ينصح أيضاً بتحضير أنواع حساء تحتوي على مكونات طبيعية يمكن أن تساعد على الحد من تراكم الدهون في منطقة البطن وعلى الحد من تكون الغازات.

– ينصح بعض الخبراء بتناول الفحم المنشط السائل أو على شكل حبوب او متتمات البروبيتويك التي تعمل على تنشيط عمل البكتيريا المفيدة الصديقة للأمعاء كما على تحفيز عملية الهضم وتنشيط وظيفة الأمعاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية