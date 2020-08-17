أشياء نتمنى وجودها في ساعة ابل القادمة Apple Watch Series 6، ما هي ؟

كما هي العادة من المتوقع أن تكشف ابل عن إصدار جديد من ساعتها الذكية ونحن هذا العام سوف نكون مع موعد مع الإصدار السادس من الساعة Apple Watch Series 6. وهنا قائمة أماني نتمنى أن تتحقق في هذا الإصدار.

تغيير التصميم

ساعة ابل تطورت وتغيرت على مدار السنوات إلا أن التصميم بقى على حاله، وهذا أمر جيد يجعل الساعة بمختلف الإصدارات تدعم السوارات المختلفة.

تعديل التصميم قليلاً ليصبح أقل سمكاً سوف يكون تغييراً مقبولاً كما أنه يجعل الساعة أكثر توافقاً مع الشواحن اللاسلكية.

إضافة شربحة U1

شريحة U1 موجودة في هواتف ايفون 11 ومهمتها تحديد المواقع بدقة عبر الموجات الراديوية عالية التردد، بهذه الشريحة يمكنك تحديد مكان هواتف ايفون 11 بسهولة عبر الساعة والعكس في حال فقدت أي منهما.

سماعات أعلى

سيكون من الأفضل تحسين السماعات ومخارج الصوت في ساعة ابل الذكية القادمة Apple Watch Series 6 لتجعل عملية استقبال المكالمات أفضل حتى في الأماكن التي بها ضوضاء عالية.

إضافة كاميرا

سابقاً كان هذا غير ممكن لكن الآن مع تطور صناعة التقنية بات من الممكن إدراج الكاميرا أسفل الشاشة وهو ما يمكن تطبيقه في الساعة ليتمكن المستخدم من إجراء مكالمات الفيديو أو التقاط صور بسيطة عبر الساعة.

المزيد من حساسات الصحة

ساعة ابل تحتوي بالفعل على حساسات للحركة والصحة كثيرة لكن يظل هناك مساحة للتطور بإضافة المزيد منها، ومن ذلك مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم والذي يعتبر مناسباً في هذا الوقت الذي ينتشر فيه وباء فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي.

GPS بدقة أعلى

أحياناً يقوم المستخدم بعمل تمرين رياضي ما كالجري أو المشي أو ركوب الدراجة في مكان أو طريق محدد لكنه يجد الساعة تعرض نتائج مختلفة وخاصة في حالة عدم اصطحاب هاتف الايفون.

أيضاً خربطة الطريق التي تعرضها ساعة ابل ليست دائماً دقيقة لذا من الأفضل أن تقوم ابل بتحسين نظام GPS في الساعة ليعمل بشكل أفضل.

ما الأشياء التي تتمنى إضافتها في ساعة ابل الذكية القادمة؟