لانشر Game Launcher من سامسونج يبدأ في إتاحة الألعاب الفورية دون تحميل

تطبيق Game Launcher من سامسونج هو تطبيق رئيسي للاعبين الذين يمتلكون هواتف من الشركة الكورية، هذا التطبيق يستخدم في استخدامات عديدة أهمها احتواء وتنظيم الألعاب، إعطائك إحصاءات عن ساعات اللعب وكذلك التحكم في توفير الطاقة أثناء اللعب والمزيد من الخصائص التي تظهر أثناء اللعب نفسه مثل حظر الإشعارات، وها هو التطبيق يستلم خاصية جديدة منتظرة وهي الألعاب الفورية Instant Games.

تطبيق Game Launcher من سامسونج يطلق خاصية الألعاب الفورية

التحديث الجديد من التطبيق والذي يحمل الخاصية الجديدة هو تحديث v4.3.02.6 والذي يُمكنك تحميله خارجيًا أو تحديثه مباشرةً من خلال متجر Galaxy Store -وننصح بالطبع بالتحديث من المتجر- وإلى جانب خاصية الألعاب الفورية بدأ التطبيق في تقديم خواص إضافية وأهمها وجود تبويب منفصل للإشعارات الخاصة بالألعاب.

الألعاب المتاحة حاليًا هي Basketball FRVR, Drag Race FRVR, Gold Train FRVR, and Hex FRVR وهي جميعها وكما يُمكنك أن تلاحظ من تطوير شركة FRVR ويبدو أن هناك تعاون بينهم وبين سامسونج، لكن يُمكنك أن تتوقع أن يبدأ التطبيق في استلام ألعاب كثيرة في الأسابيع المقبلة، نظرًا لسهولة تطوير هذا النوع من الألعاب.

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يُمكنك أن تشغّل أي لعبة مباشرة بالضغط على زرّ “Play” وهي التي ستعمل مباشرةً بدون تحميل أو تنصيب تمامًا مثل تطبيق Google Play Games أو تلك الألعاب الموجودة على فيسبوك، وسامسونج قد صرّحت أنها اختارت الألعاب بعناية لتناسب كافة الأعمار، لكن لا ترفع من توقعاتك، فهذه الألعاب مجرّد ألعاب خفيفة للتسلية وغالبًا ما ستكون ذات مراحل متكررة.